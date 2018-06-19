В США появятся пермские роботы Promobot

Робот недешев, и поэтому в прошлом году Promobot стала предлагать их в лизинг, договорившись со «Сбербанк лизингом» Promo-bot

Российские роботы-ассистенты Promobot появятся в США. Разрабатывающая их пермская компания заключила контракт на поставку 2800 своих роботов с американской компаний Intellitronix, которая станет эксклюзивным дистрибутором роботов. Об этом «Ведомостям» сообщили председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков и гендиректор Intellitronix Пол Спивак. По их словам, эксклюзивное право на дистрибуцию обойдется американской компании в $600 000, а за всю партию роботов Intellitronix может заплатить до $56,7 млн в течение пяти лет, на которые рассчитан контракт.

В 2018 г. Promobot поставит в США около 75 роботов, в будущем поставки должны нарастать, чтобы к 2022 г. достигнуть 100 шт. в месяц. По словам Южакова, сейчас Promobot уже получила предоплату до конца 2018 г., в будущем предусмотрены ежемесячные платежи. Финальную цену робота в США партнеры не раскрывают.

Роботы Promobot могут работать консультантами в банках и ритейле, быть консьержами и охранниками, гидами-экскурсоводами, перечисляет Южаков. Например, в конце 2017 г. двух роботов Promobot купил Сбербанк, каждый робот обошелся банку в 1,6 млн руб. Они консультировали клиентов, помогали заполнять некоторые документы, пояснил «Ведомостям» руководитель проектного офиса НПФ Сбербанка Михаил Владимиров.

Intellitronix готова обеспечить продажи любого количества роботов Promobot – все зависит только от того, сколько Promobot смогут поставить, уверен Спивак. Он уточняет, что Intellitronix намерена продавать роботов под брендом Promobot. Никаких проблем с российским происхождением роботов Спивак не видит (по словам представителя Promobot, сейчас роботы собираются в Перми).

Сегодня для Promobot первоочередно увеличить производство, признает Южаков, для чего компания ищет инвесторов в России и за рубежом, в том числе в Кремниевой долине. Спрос в США больше, чем Promobot может удовлетворить, поскольку у компании есть обязательства перед партнерами и в других странах, рассказывает Южаков. На сегодняшний день продано около 320 роботов Promobot, подсчитывает Южаков: около 65% – в России, остальные – еще в 18 странах.

Если есть контракт и спрос, то можно легко нарастить объемы производства, уверен президент Национальной ассоциации участников рынка робототехники Виталий Недельский. В США очень большой рынок ритейла и услуг и выйти на него – очень рациональное решение, полагает он. Конечно, в США выше конкуренция в сфере робототехники, констатирует Недельский, но лежащий в основе технологии Promobot искусственный интеллект он считает качественным и указывает, что его можно постоянно дорабатывать, удерживаясь на конкурентном уровне. Вдобавок подобный масштаб поставок даст компании массив больших данных, которые помогут обучать систему, указывает Недельский. Тем более что роботом еще не охвачены все потенциальные услуги, которые он может оказывать, и этот список можно расширять, напоминает Недельский.

Информационно-сервисные роботы в США распространены мало, рассказывает техдиректор компании «Андроидная техника» (занимается разработкой и производством человекоподобной робототехники) Евгений Дудоров. Пока устойчивого рынка нет, а функционал роботов ограничен, поэтому партии даже крупным заказчикам вряд ли будут превышать 10 роботов, считает он. Плюс при экспорте в США цена робота может вырасти на 40–50% из-за таможенных платежей и наценок.