Технологии / Наукоемкие технологии

Роботы теперь работают в барах и делают массаж

Новое поколение роботов помогает не только на конвейерах
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Коботы, или предназначенные для совместной работы с людьми роботы, становятся более дешевыми и простыми в эксплуатации. Это побуждает бизнес находить им новое применение в барах, ресторанах и клиниках.

На долю коботов пришлось только 5% от рынка промышленных роботов размером $14 млрд в 2017 г., по данным венчурной фирмы Loup Ventures. Но спрос на них растет, поэтому Loup прогнозирует, что их доля подскочит до 27%, а сам рынок составит $33 млрд к 2025 г. За последнее десятилетие таких роботов стали продавать около 20 компаний по всему миру.

Небольшие компании используют коботов, так как издержки на оплату труда растут. Между тем искусственный интеллект облегчает обучение роботов повторяющимся действиям. Также новые модели изящнее и безопаснее, чем их предшественники, которые часто помещены в клетки, чтобы защитить находящихся рядом людей от возможных травм. Бостонская Rethink Robotics даже добавила экраны с улыбающимися лицами, чтобы ее роботы выглядели дружелюбнее.

Роботы сейчас преодолевают путь от нишевого продукта к массовому рынку, отмечает Ангус Мьюрхед из Credit Suisse. Он сравнивает нынешнее распространение роботов с появлением небольших мобильных телефонов в конце 1990-х гг.

Когда ресторатор Патрик Бейк открыл Mofongo’s Distillery & Cocktail Bar в Гронингене в 2013 г., он стал искать робота, способного подниматься по стене высотой 8 м и снимать находящиеся на полках бутылки. Это экономит время, так как барменам не приходится забираться на лестницу, и привлекает любопытных клиентов. Когда Бейк открыл винный бар в прошлом году, он купил двурукого кобота, который наливает вино из бутылок, не вытягивая пробку.

В Сингапуре стартап AiTreat, основанный при Наньянском технологическом университете, создал роботов, которые делают китайский медицинский точечный массаж. Эти роботы нагреты до 37 градусов по Цельсию, чтобы напоминать человеческие руки. Сейчас они тестируются в кабинетах хиропрактиков и терапевтов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике