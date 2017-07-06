Статья опубликована в № 4357 от 06.07.2017 под заголовком: Роботов хотят приравнять к животным и юридическим лицам

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Началась разработка закона для беспилотных автомобилей и дронов, он должен быть принят через два года М. Стулов / Ведомости

Ко II кварталу 2019 г. России предстоит отрегулировать правовые вопросы робототехники и искусственного интеллекта. Такой пункт содержится в проекте программы цифровой экономики, который вчера обсуждал совет при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Программа одобрена советом в целом, по итогам обсуждения будут внесены незначительные корректировки, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.