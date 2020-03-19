Крупнейший сервис доставки из магазинов в разы нарастит число курьеров

«Из-за вируса часть людей, которые заняты в сфере общепита и гостеприимства, остаются без работы», – отметил управляющий и сооснователь сервиса Григорий Кунис. iGooods, по его словам, может трудоустроить курьерами и закупщиками 2000 человек. Больше всего рабочих мест будет создано в Москве и Петербурге, следом идут Казань, Тверь, Тула, Ярославль и Белгород.