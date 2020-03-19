Крупнейший сервис доставки из магазинов в разы нарастит число курьеров
Крупнейший в России сервис доставки продуктов iGooods намерен увеличить штат линейного персонала в 2,6 раза – до 3200 сотрудников – в связи с ростом спроса на онлайн-покупки, говорится в сообщении компании. Сейчас у iGooods более 600 курьеров и 600 персональных закупщиков (занимаются сборкой заказов клиентов в магазине).
«Из-за вируса часть людей, которые заняты в сфере общепита и гостеприимства, остаются без работы», – отметил управляющий и сооснователь сервиса Григорий Кунис. iGooods, по его словам, может трудоустроить курьерами и закупщиками 2000 человек. Больше всего рабочих мест будет создано в Москве и Петербурге, следом идут Казань, Тверь, Тула, Ярославль и Белгород.
«Мы оперативно обучим всех кандидатов и поможем с получением личной медицинской книжки. Для тех, у кого они уже есть, мы приготовили бонусы при выходе на работу», – добавил Кунис.
С начала марта в России зафиксирован нетипичный рост спроса на продукты, в том числе с длинным сроком годности (бакалея, консервация и проч.). Ажиотаж первыми заметили крупные онлайн-магазины, к выходным 14–15 марта его ощутили и крупнейшие федеральные сети. В некоторых московских магазинах были пустые полки с крупами, отсутствовали популярные и дешевые товары. Интернет-сервисы доставки продуктов из-за роста спроса увеличили сроки доставки, некоторые подняли стоимость доставки и ограничили сумму минимального заказа.
По данным iGooods, на фоне коронавируса спрос на доставку продуктов увеличился в четыре раза и потребность в закупщиках и курьерах значительно возросла. «Увеличение штата позволит сохранить качество оказания услуги и позволит избежать задержек при сборе и доставке продуктов», – сказано в сообщении компании.
Несмотря на то что в более отдаленных регионах – Сургуте, Барнауле и Оренбурге – рост заказов пока не такой значительный, сервис также усилит штат сотрудников.