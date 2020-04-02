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Стоимость российской нефти Urals опускалась до $10 за баррель

Ведомости

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 1 апреля снизилась на $4,23 до $10,43 за баррель, следует из данных компании Refinitiv. Это минимальный уровень с февраля 1999 г.

К середине дня 2 апреля Urals частично отыграла падение. К 12.54 мск баррель российской нефти стоил $13,06.

Накануне международное ценовое агентство Argus Media сообщило, что экспортные цены на нефть в России стали отрицательными. По его расчетам, 30 и 31 марта затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторых других расходов превышали среднюю стоимость Urals.

Нефть марки Brent 2 апреля дорожала более чем на 10%. На момент публикации июньские фьючерсы на нее торговались на Интерконтинентальной бирже на уровне $27,27 за баррель, прибавив в цене 9,3%. Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI выросла на 8,5% до $22,21 за баррель.

Нефть Urals на бирже не торгуется. Ее стоимость рассчитывают компании Argus, Refinitiv и Platts.

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