Стоимость российской нефти Urals опускалась до $10 за баррель
Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 1 апреля снизилась на $4,23 до $10,43 за баррель, следует из данных компании Refinitiv. Это минимальный уровень с февраля 1999 г.
К середине дня 2 апреля Urals частично отыграла падение. К 12.54 мск баррель российской нефти стоил $13,06.
Накануне международное ценовое агентство Argus Media сообщило, что экспортные цены на нефть в России стали отрицательными. По его расчетам, 30 и 31 марта затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторых других расходов превышали среднюю стоимость Urals.
Нефть марки Brent 2 апреля дорожала более чем на 10%. На момент публикации июньские фьючерсы на нее торговались на Интерконтинентальной бирже на уровне $27,27 за баррель, прибавив в цене 9,3%. Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI выросла на 8,5% до $22,21 за баррель.
Нефть Urals на бирже не торгуется. Ее стоимость рассчитывают компании Argus, Refinitiv и Platts.