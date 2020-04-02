Стоимость российской нефти Urals опускалась до $10 за баррель

Нефть марки Brent 2 апреля дорожала более чем на 10%. На момент публикации июньские фьючерсы на нее торговались на Интерконтинентальной бирже на уровне $27,27 за баррель, прибавив в цене 9,3%. Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI выросла на 8,5% до $22,21 за баррель.