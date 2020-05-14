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Bloomberg узнал о намерении Саудовской Аравии сократить поставки нефти в июне

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Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сократила июньские поставки в Азию, сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Уведомления о сокращении поставок получили по меньшей мере 12 азиатских нефтеперерабатывающих предприятий, на восьми из них поставки сократятся на 20–30% от объемов, указанных в контрактах. Saudi Aramco также готовится существенно снизить поставки в Европу и США, отмечают источники Bloomberg. Некоторые из покупателей на этих направлениях могут недополучить до 70% нефти по сравнению с объемами в контрактах.

Сокращение поставок саудовской нефти в Азию, в совокупности с восстановлением спроса со стороны Китая, может привести к повышению спотовых цен на нефть в июле, допускает Bloomberg. Дифференциал российской нефти Sokol к Dubai Crude уже повысился, передает издание наблюдения трейдеров.

Ранее министерство энергетики Саудовской Аравии поручило Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне на 1 млн баррелей в сутки, передавал Reuters заявление представителя министерства. Сокращения будут действовать в дополнение к тем, о которых в апреле договорились члены Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) в сотрудничестве с другими странами. С учетом всех снижений Саудовская Аравия планирует в июне добывать 7,492 млн баррелей в сутки, уточнили в министерстве.

По соглашению ОПЕК+, страны ОПЕК, а также Россия и другие государства должны сократить совокупную суточную добычу в мае – июне на 9,7 млн баррелей в сутки. С июля до декабря 2020 г. страны, участвующие в соглашении, смогут обратно нарастить суточную добычу на 2 млн баррелей в сутки, а с 1 января 2021 г. до 30 апреля 2022 г. – еще на два.

Ранее по теме: Саудовской Аравии придется забыть об амбициозных реформах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных