Bloomberg узнал о намерении Саудовской Аравии сократить поставки нефти в июне
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сократила июньские поставки в Азию, сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Уведомления о сокращении поставок получили по меньшей мере 12 азиатских нефтеперерабатывающих предприятий, на восьми из них поставки сократятся на 20–30% от объемов, указанных в контрактах. Saudi Aramco также готовится существенно снизить поставки в Европу и США, отмечают источники Bloomberg. Некоторые из покупателей на этих направлениях могут недополучить до 70% нефти по сравнению с объемами в контрактах.
Сокращение поставок саудовской нефти в Азию, в совокупности с восстановлением спроса со стороны Китая, может привести к повышению спотовых цен на нефть в июле, допускает Bloomberg. Дифференциал российской нефти Sokol к Dubai Crude уже повысился, передает издание наблюдения трейдеров.
Ранее министерство энергетики Саудовской Аравии поручило Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне на 1 млн баррелей в сутки, передавал Reuters заявление представителя министерства. Сокращения будут действовать в дополнение к тем, о которых в апреле договорились члены Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) в сотрудничестве с другими странами. С учетом всех снижений Саудовская Аравия планирует в июне добывать 7,492 млн баррелей в сутки, уточнили в министерстве.
По соглашению ОПЕК+, страны ОПЕК, а также Россия и другие государства должны сократить совокупную суточную добычу в мае – июне на 9,7 млн баррелей в сутки. С июля до декабря 2020 г. страны, участвующие в соглашении, смогут обратно нарастить суточную добычу на 2 млн баррелей в сутки, а с 1 января 2021 г. до 30 апреля 2022 г. – еще на два.