Bloomberg узнал о намерении Саудовской Аравии сократить поставки нефти в июне

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сократила июньские поставки в Азию, сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Уведомления о сокращении поставок получили по меньшей мере 12 азиатских нефтеперерабатывающих предприятий, на восьми из них поставки сократятся на 20–30% от объемов, указанных в контрактах. Saudi Aramco также готовится существенно снизить поставки в Европу и США, отмечают источники Bloomberg. Некоторые из покупателей на этих направлениях могут недополучить до 70% нефти по сравнению с объемами в контрактах.