Основатель Alibaba перестал быть богатейшим человеком в Китае
Основатель Alibaba Джек Ма уступил первую строчку рейтинга богатейших китайских миллиардеров владельцу крупнейшего дистрибутора онлайн-игр Tencent Ма Хуатэну, пишет Forbes USA.
Состояние Джека Ма, в прошлом году занявшего место богатейшего человека в Китае второй год подряд с состоянием $38,2 млрд, сегодня Forbes оценивает в $41,2 млрд. Состояние Хуатэна оценивается в $48,3 млрд. В апрельском рейтинге богатейших людей мира Джек Ма занимал 17-ю строчку с состоянием в $38,8 млрд, Хуатэн – 20-е место с состоянием в $38,1 млрд.
С начала 2020 г. акции компании Tencent выросли на 14% до рекордного за два года уровня на фоне высокого спроса на мобильные игры из-за коронавирусных ограничений. Но аналитики считают рост компании временным явлением, так как с выходом из режимов ограничений и открытием офисов и школ люди будут тратить меньше времени на игры.