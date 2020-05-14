Основатель Alibaba перестал быть богатейшим человеком в Китае

С начала 2020 г. акции компании Tencent выросли на 14% до рекордного за два года уровня на фоне высокого спроса на мобильные игры из-за коронавирусных ограничений. Но аналитики считают рост компании временным явлением, так как с выходом из режимов ограничений и открытием офисов и школ люди будут тратить меньше времени на игры.