Батурина возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes

Батурина, руководитель Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, вошла в список Forbes в 2004 г. с состоянием в $1 млрд. В 2010 г. ее состояние оценивалось в рекордные $4,2 млрд, а после финансового кризиса 2008 г. — в $900 млн. Последние два года Forbes оценивал состояние Батуриной в $1,2 млрд.