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Батурина возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes

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Президент Inteco Management Елена Батурина возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes. Согласно данным Real-Time Biilionaires List, состояние Батуриной 3 апреля оценивается в $1,3 млрд. На втором месте рейтинга расположилась владелец онлайн-ритейлер Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние Forbes оценил в $1 млрд. По данным издания, за последний месяц ее состояние сократилось на 29%. Причиной этого стало снижение стоимости основного актива бизнесмена — Wildberries и ослабление курса рубля к доллару на 23%, отмечает Forbes.

Бакальчук стала лидером рейтинга 20 февраля. Тогда по данным Forbes, ее состояние было на уровне $1,4 млрд, что на $200 млн превышало состояние Батуриной.

Бакальчук с состоянием в $600 млн вошла в список русского Forbes в 2018 г., через год основная редакция журнала признала ее одной из самых заметных новых миллиардеров 2019 г.

Батурина, руководитель Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, вошла в список Forbes в 2004 г. с состоянием в $1 млрд. В 2010 г. ее состояние оценивалось в рекордные $4,2 млрд, а после финансового кризиса 2008 г. — в $900 млн. Последние два года Forbes оценивал состояние Батуриной в $1,2 млрд.

Ранее по теме: Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

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