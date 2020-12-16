Altus Capital договорился о покупке 25% акций «Детского мира»

«По состоянию на 18:30 16 декабря 2020 г. ее (ПАО «Детский мир». — прим. ред.) уполномоченными представителями были акцептованы заявки в отношении приобретения [Altus Capital] 25% от общего количества акций», — говорится в сообщении. В компании добавили, что с этого времени заявки больше не принимаются.