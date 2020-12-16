Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

Altus Capital договорился о покупке 25% акций «Детского мира»

Ведомости

Altus Capital договорился о покупке 25% акций «Детского мира», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

«По состоянию на 18:30 16 декабря 2020 г. ее (ПАО «Детский мир». — прим. ред.) уполномоченными представителями были акцептованы заявки в отношении приобретения [Altus Capital] 25% от общего количества акций», — говорится в сообщении. В компании добавили, что с этого времени заявки больше не принимаются.

«После завершения расчетов покупателю будет принадлежать 25% от общего количества акций», — пояснили Altus Capital. Дату окончания расчетов в компании не назвали.

В начале сентября основные владельцы «Детского мира» – АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали все акции ритейлера: им принадлежало 20,4% и 4,6%, сумма сделки составила 20,7 млрд руб. Основные покупатели бумаг – международные инвестиционные фонды из Великобритании и США, говорил представитель «Системы». В результате сделки «Детский мир» стал первой российской публичной компанией с 100% акций в свободном обращении.

В конце ноября инвестиционный фонд Altus Capital заявил о планах покупки 29,9% «Детского мира» до 18 декабря. 11 декабря фонд заявил о том, что ограничится 25% и продлит срок оферты на покупку бумаг до 24 декабря.

«Детский мир» — крупнейший российский продавец детских товаров. За девять месяцев 2020 г. консолидированная выручка сети выросла на 9,5% — до 98,4 млрд руб. год к году. На конец сентября компания управляла 792 магазинами «Детский мир», 13 зоомагазинами «Зоозавр» и пятью сверхмалыми магазинами «ПВЗ детмир». 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных