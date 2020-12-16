Altus Capital договорился о покупке 25% акций «Детского мира»
Altus Capital договорился о покупке 25% акций «Детского мира», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
«По состоянию на 18:30 16 декабря 2020 г. ее (ПАО «Детский мир». — прим. ред.) уполномоченными представителями были акцептованы заявки в отношении приобретения [Altus Capital] 25% от общего количества акций», — говорится в сообщении. В компании добавили, что с этого времени заявки больше не принимаются.
«После завершения расчетов покупателю будет принадлежать 25% от общего количества акций», — пояснили Altus Capital. Дату окончания расчетов в компании не назвали.
В начале сентября основные владельцы «Детского мира» – АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали все акции ритейлера: им принадлежало 20,4% и 4,6%, сумма сделки составила 20,7 млрд руб. Основные покупатели бумаг – международные инвестиционные фонды из Великобритании и США, говорил представитель «Системы». В результате сделки «Детский мир» стал первой российской публичной компанией с 100% акций в свободном обращении.
В конце ноября инвестиционный фонд Altus Capital заявил о планах покупки 29,9% «Детского мира» до 18 декабря. 11 декабря фонд заявил о том, что ограничится 25% и продлит срок оферты на покупку бумаг до 24 декабря.
«Детский мир» — крупнейший российский продавец детских товаров. За девять месяцев 2020 г. консолидированная выручка сети выросла на 9,5% — до 98,4 млрд руб. год к году. На конец сентября компания управляла 792 магазинами «Детский мир», 13 зоомагазинами «Зоозавр» и пятью сверхмалыми магазинами «ПВЗ детмир».