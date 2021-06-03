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«Инфаприм» вложит 3,8 млрд рублей в реконструкцию молочного завода в Подмосковье

Ведомости

Производитель детского и лечебного питания «Инфаприм» заключил соглашение с правительством Московской области о финансировании реконструкции завода сухих молочных смесей в подмосковной Истре. Договоренности, заключенные на платформе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), подразумевают инвестиции в размере 3,8 млрд руб., сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Завод в городском округе Истра Московской области производит сухие адаптированные молочные смеси — заменители женского молока — и сухую «молочную основу». После модернизации объем производства этой продукции составит 16,6 тыс. тонн в год.

Работы по реконструкции предприятия начались в четвертом квартале 2020 г. и должны завершиться во втором квартале 2023 г. В результате реализации проекта на заводе появится 120 новых рабочих мест. Товары, производимые на предприятии, планируется поставлять во все регионы России, большинство стран СНГ (Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Армению, Азербайджан, Белоруссию и Молдавию), а также в Грузию.

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«Инфаприм» занимается производством и оптовой продажей продуктов питания. В ассортименте компании более 130 наименований, включая детские смеси, питание для беременных и кормящих женщин, энтеральное питание для детей и взрослых, а также диетическое лечебное питание для детей с генетическими заболеваниями.

Ранее сегодня Газпромбанк договорился с таиландской группой компаний Charoen Pokphand Foods о финансировании проекта строительства мясоперерабатывающего цеха в Нижегородской области. Объем инвестиций составит 10 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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