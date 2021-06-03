«Инфаприм» вложит 3,8 млрд рублей в реконструкцию молочного завода в Подмосковье
Производитель детского и лечебного питания «Инфаприм» заключил соглашение с правительством Московской области о финансировании реконструкции завода сухих молочных смесей в подмосковной Истре. Договоренности, заключенные на платформе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), подразумевают инвестиции в размере 3,8 млрд руб., сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.
Завод в городском округе Истра Московской области производит сухие адаптированные молочные смеси — заменители женского молока — и сухую «молочную основу». После модернизации объем производства этой продукции составит 16,6 тыс. тонн в год.
Работы по реконструкции предприятия начались в четвертом квартале 2020 г. и должны завершиться во втором квартале 2023 г. В результате реализации проекта на заводе появится 120 новых рабочих мест. Товары, производимые на предприятии, планируется поставлять во все регионы России, большинство стран СНГ (Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Армению, Азербайджан, Белоруссию и Молдавию), а также в Грузию.
«Инфаприм» занимается производством и оптовой продажей продуктов питания. В ассортименте компании более 130 наименований, включая детские смеси, питание для беременных и кормящих женщин, энтеральное питание для детей и взрослых, а также диетическое лечебное питание для детей с генетическими заболеваниями.
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