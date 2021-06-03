«Инфаприм» вложит 3,8 млрд рублей в реконструкцию молочного завода в Подмосковье

Работы по реконструкции предприятия начались в четвертом квартале 2020 г. и должны завершиться во втором квартале 2023 г. В результате реализации проекта на заводе появится 120 новых рабочих мест. Товары, производимые на предприятии, планируется поставлять во все регионы России, большинство стран СНГ (Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Армению, Азербайджан, Белоруссию и Молдавию), а также в Грузию.