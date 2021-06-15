В МИД Германии допустили новые санкции США против «Северного потока-2»
Германя не исключает возможности введения новых санкций США против «Северного потока — 2», заявил глава немецкого МИД Хайко Маас.
«Я бы не сказал, что (новых санкций.— прим.ред. ) больше не последует. Как демократы, так и республиканцы не очень позитивно настроены в отношении "Северного потока-2"»,— сказал Маас (цитата по ТАСС). Он однако добавил, что обсуждение этой темы в последние недели c Вашингтоном «дает надежду» на разрешение ситуации.
«Эта тема [»Северный поток -2»] не всегда остается предметом конфликта в действительно масштабном сотрудничестве между Германией и США», — заключил Маас.
10 июня компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG сообщила о техническом завершении строительства морской части первой нитки «Северного потока — 2». Морские секции газопровода соединили между собой. 11 июня на первой нитке начались пусконаладочные работы по заполнению газопровода. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.