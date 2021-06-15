В МИД Германии допустили новые санкции США против «Северного потока-2»

«Я бы не сказал, что (новых санкций.— прим.ред. ) больше не последует. Как демократы, так и республиканцы не очень позитивно настроены в отношении "Северного потока-2"»,— сказал Маас (цитата по ТАСС). Он однако добавил, что обсуждение этой темы в последние недели c Вашингтоном «дает надежду» на разрешение ситуации.