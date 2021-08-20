OnlyFans откажется от порнографии после роста выручки на 553% в пандемию

«Начиная с октября, компания запретит создателям размещать на своем сайте материалы с сексуально откровенным поведением, которые многие секс-работники используют для продажи откровенного контента фанатам. Им по-прежнему будет разрешено выставлять обнаженные фотографии и видео при условии, что они соответствуют политике OnlyFans», — пишет агентство. В частности, в марте сервис запретил выкладывать эротический контент, снятый в общественных местах, писал Vice.