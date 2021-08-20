OnlyFans откажется от порнографии после роста выручки на 553% в пандемию
Британский сервис OnlyFans запретит публикацию порнографического контента с октября из-за давления со стороны платежных сервисов и банков, а также желанием «обеспечить долгосрочную устойчивость платформы», сообщает Bloomberg.
«Начиная с октября, компания запретит создателям размещать на своем сайте материалы с сексуально откровенным поведением, которые многие секс-работники используют для продажи откровенного контента фанатам. Им по-прежнему будет разрешено выставлять обнаженные фотографии и видео при условии, что они соответствуют политике OnlyFans», — пишет агентство. В частности, в марте сервис запретил выкладывать эротический контент, снятый в общественных местах, писал Vice.
Как пишет Bloomberg, ограничения на платформе вводятся из-за «растущего давления» со стороны ее банковских партнеров и платежных систем. OnlyFans хочет привлечь от инвесторов более $1 млрд, уточняет агентство.
Во время пандемии коронавируса сервис привлек более 130 млн пользователей. На фоне пандемии выручка компании в прошлом году выросла на 553% и достигла 281 млн фунтов ($383 млн). Резкий рост популярности сервиса обусловлен использованием OnlyFans работниками секс-индустрии, музыкантами и инфлюенсерами.
OnlyFans - это сайт, на котором знаменитости и порнозвезды продают поклонникам свои видео и фотографии. Платформу в 2016 г. создал Тим Стокли — сын бывшего инвестиционного банкира Гая Стокли. Около 75% компании Fenix International, в структуру которой входит OnlyFans, принадлежит Леониду Радвинскому, владельцу портала для вебкам-моделей MyFreeCams. В середине июля Forbes оценил состояние Радвинского в $1,8 млрд.