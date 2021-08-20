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OnlyFans откажется от порнографии после роста выручки на 553% в пандемию

Ведомости

Британский сервис OnlyFans запретит публикацию порнографического контента с октября из-за давления со стороны платежных сервисов и банков, а также желанием «обеспечить долгосрочную устойчивость платформы», сообщает Bloomberg.

«Начиная с октября, компания запретит создателям размещать на своем сайте материалы с сексуально откровенным поведением, которые многие секс-работники используют для продажи откровенного контента фанатам. Им по-прежнему будет разрешено выставлять обнаженные фотографии и видео при условии, что они соответствуют политике OnlyFans», — пишет агентство. В частности, в марте сервис запретил выкладывать эротический контент, снятый в общественных местах, писал Vice.

Как пишет Bloomberg, ограничения на платформе вводятся из-за «растущего давления» со стороны ее банковских партнеров и платежных систем. OnlyFans хочет привлечь от инвесторов более $1 млрд, уточняет агентство.

Во время пандемии коронавируса сервис привлек более 130 млн пользователей. На фоне пандемии выручка компании в прошлом году выросла на 553% и достигла 281 млн фунтов ($383 млн). Резкий рост популярности сервиса обусловлен использованием OnlyFans работниками секс-индустрии, музыкантами и инфлюенсерами.

OnlyFans - это сайт, на котором знаменитости и порнозвезды продают поклонникам свои видео и фотографии. Платформу в 2016 г. создал Тим Стокли — сын бывшего инвестиционного банкира Гая Стокли. Около 75% компании Fenix International, в структуру которой входит OnlyFans, принадлежит Леониду Радвинскому, владельцу портала для вебкам-моделей MyFreeCams. В середине июля Forbes оценил состояние Радвинского в $1,8 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных