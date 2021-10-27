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Против Apple в России завели дело из-за модели продаж вне App Store

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Apple, потому что компания не выполнила предупреждение, связанное с запретом информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты, утверждает ФАС.

Ранее ФАС выдала Apple предупреждение в связи с действующим запретом компании на размещение сведений для покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты. 

До 30 сентября компания должна была прекратить злоупотребление на рынке, отмечает ФАС. Речь идет о запрете разработчикам информировать пользователей о возможностях оплаты покупок за пределами App Store. При этом комиссия при покупке через App Store достигает 15-30%. По данным ФАС, если будет установлено, что компания нарушила закон «О защите конкуренции», Apple будет грозить штраф от суммы выручки на рынке. 

В конце апреля ФАС наложила на Apple оборотный штраф в $12 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Рассмотрение дела в отношении компании началось после жалобы «Лаборатории Касперского», разрабатывающей антивирусные программы и приложения родительского контроля. В ходе проверки ведомство установило, что осенью 2018 г. после выпуска операционной системы iOS 12 с предустановленным приложением Screen time, которое осуществляет родительский контроль и использует технологические возможности iOS, недоступные сторонним разработчикам, Apple стала ограничивать функционал других аналогичных приложений.

Ранее по теме: ФАС выдала предупреждение Apple за запрет информирования о разных способах оплаты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных