Против Apple в России завели дело из-за модели продаж вне App Store

До 30 сентября компания должна была прекратить злоупотребление на рынке, отмечает ФАС. Речь идет о запрете разработчикам информировать пользователей о возможностях оплаты покупок за пределами App Store. При этом комиссия при покупке через App Store достигает 15-30%. По данным ФАС, если будет установлено, что компания нарушила закон «О защите конкуренции», Apple будет грозить штраф от суммы выручки на рынке.