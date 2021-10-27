Против Apple в России завели дело из-за модели продаж вне App Store
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Apple, потому что компания не выполнила предупреждение, связанное с запретом информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты, утверждает ФАС.
Ранее ФАС выдала Apple предупреждение в связи с действующим запретом компании на размещение сведений для покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты.
До 30 сентября компания должна была прекратить злоупотребление на рынке, отмечает ФАС. Речь идет о запрете разработчикам информировать пользователей о возможностях оплаты покупок за пределами App Store. При этом комиссия при покупке через App Store достигает 15-30%. По данным ФАС, если будет установлено, что компания нарушила закон «О защите конкуренции», Apple будет грозить штраф от суммы выручки на рынке.
В конце апреля ФАС наложила на Apple оборотный штраф в $12 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Рассмотрение дела в отношении компании началось после жалобы «Лаборатории Касперского», разрабатывающей антивирусные программы и приложения родительского контроля. В ходе проверки ведомство установило, что осенью 2018 г. после выпуска операционной системы iOS 12 с предустановленным приложением Screen time, которое осуществляет родительский контроль и использует технологические возможности iOS, недоступные сторонним разработчикам, Apple стала ограничивать функционал других аналогичных приложений.