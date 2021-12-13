«Сбермаркет» запустил доставку из дарксторов «Вкусвилла»
Онлайн-сервис «Сбермаркет» запустил доставку из дарксторов сети магазинов продуктов для здорового питания «Вкусвилл», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе сервиса.
Даркстор представляет собой мини-склад без покупателей, где хранятся товары сети. Сборщики формируют там заказы и передают их курьерам. Пользователям приложения, входящего в экосистему «Сбера», станет доступен полный ассортимент ритейлера, включающий в себя более 13 000 позиций. Ранее, по данным пресс-службы, через сервис можно было заказать 3500 товаров «Вкусвилла» из магазинов.
На сегодняшний день в сеть входят 100 дарксторов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Туле, Твери, Рязани, Чебоксарах, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Брянске, Серпухове и других городах.
На первом этапе «Сбермаркет» будет доставлять заказы из 20 дарксторов «Вкусвилла». Плановое время получения товаров составит час для жителей Москвы и ее области. В дальнейшем планируется переход на доставку от 20 минут и расширение ее географии на все города присутствия ритейлера.
«Сбермаркет» запустил экспресс-доставку из магазинов «Вкусвилла» в августе прошлого года. Оформить заказ из даркстора «Вкусвилла» можно во вкладке «Вкусвилл: гипермаркет полезной еды» в приложении «Сбермаркета» или на его сайте. Помимо продуктов, пользователям доступны в том числе зоотовары, праздничные наборы и горячие блюда. Уточняется, что до 99% от суммы заказа из «Вкусвилла» можно оплатить бонусами «Сберспасибо».
«Вкусвилл» был основан в Москве в 2012 г. предпринимателем Андреем Кривенко и изначально работал под брендом «Избенка». На данный момент в сеть входят более 1300 магазинов, а также три Vkusvill и один Vkus в Нидерландах. Согласно отчетности компании, ее выручка за девять месяцев 2021 г. достигла 112,9 млрд руб. против 80,9 млрд руб. в тот же период 2020 г. Чистый убыток ритейлера составил почти 2 млрд руб. против прибыли в 1,2 млрд руб. годом ранее.
«Сбермаркет» был запущен в ноябре 2019 г. Сервис обеспечивает доставку из 120 торговых сетей, в том числе из Metro, «Ленты», «Ашана», «Магнита» и «О’кея», в 150 городах России. Ежемесячное число заказов платформы превышает 1 млн. Согласно отчетности «Сбера» за III квартал 2021 г. по МСФО, оборот сервиса (GMV) составил 13,3 млрд руб., увеличившись в 1,5 раза по сравнению со II кварталом и втрое в годовом выражении.
При этом общий убыток «Сбера» от нефинансового бизнеса, куда входит экосистема, за III квартал составил 13 млрд руб. против чистой прибыли в 18,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Как следует из отчетности кредитной организации, наибольшие потери в июле-сентябре принес сегмент электронной коммерции —10,2 млрд руб. до вычета налогов, процентов по кредитам, амортизации и износа (EBITDA). Это в 5,7 раза больше показателя аналогичного периода 2020 г. В сегмент электронной коммерции «Сбера» входят сервисы доставки продуктов «Сбермаркет», «Самокат» и «Сбермегамаркет». Убыток нефинансового бизнеса «Сбера» за девять месяцев 2021 г. составил 32,2 млрд руб. против прибыли в 11 млрд руб. годом ранее.