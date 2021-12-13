«Сбермаркет» запустил доставку из дарксторов «Вкусвилла»

«Вкусвилл» был основан в Москве в 2012 г. предпринимателем Андреем Кривенко и изначально работал под брендом «Избенка». На данный момент в сеть входят более 1300 магазинов, а также три Vkusvill и один Vkus в Нидерландах. Согласно отчетности компании, ее выручка за девять месяцев 2021 г. достигла 112,9 млрд руб. против 80,9 млрд руб. в тот же период 2020 г. Чистый убыток ритейлера составил почти 2 млрд руб. против прибыли в 1,2 млрд руб. годом ранее.