«Сбермаркет» запустил экспресс-доставку безрецептурных лекарств

Сбербанк вышел на рынок лекарственной розницы в октябре 2020 г. Тогда кредитная организация и ГК «Р-Фарм» объявили о покупке 90% доли в одной из крупнейших российских онлайн-аптек Eapteka.ru. Стороны получили по 45% сервиса, еще 10% тогда сохранились у его основателя и гендиректора Антона Буздалина. Сейчас сервис называется «Сбер Еаптека».