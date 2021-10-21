«Сбермаркет» запустил экспресс-доставку безрецептурных лекарств
Сервис доставки продуктов и товаров «Сбермаркет» будет доставлять безрецептурные лекарства, медицинские приборы и изделия, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
Клиенты могут оформить заказ в аптеках группы компаний «Эркафарм» — «Самсон Фарма», «Доктор Столетов», «Озерки», «Супераптека» и других. В целом в «Сбермаркете» теперь есть более 8000 товаров данной категории. Минимальная сумма заказа составляет 300 руб., ориентировочное время доставки — 20 минут.
Техническим партнером проекта стал сервис «Все аптеки», входящий в экосистему VK. На данный момент услуга доступна пользователям из Москвы и Санкт-Петербурга, вскоре она появится в других городах-миллионниках.
«Сбермаркет» был запущен в ноябре 2019 г. На данный момент он представлен в 150 городах России и позволяет заказать товары из 77 торговых сетей, включая Metro, «Ашан», «Ленту», «Магнит», «Подружку» и Fix Priсe.
О планах «Сбермаркета» доставлять лекарства на дом стало известно в начале апреля прошлого года. Тогда сервис разослал своим клиентам опрос, желая узнать, стали бы они заказывать там медицинские товары, каким образом хотели бы получать заказ — вместе с продуктами или отдельно, сколько обычно тратят на подобные препараты.
Сбербанк вышел на рынок лекарственной розницы в октябре 2020 г. Тогда кредитная организация и ГК «Р-Фарм» объявили о покупке 90% доли в одной из крупнейших российских онлайн-аптек Eapteka.ru. Стороны получили по 45% сервиса, еще 10% тогда сохранились у его основателя и гендиректора Антона Буздалина. Сейчас сервис называется «Сбер Еаптека».
3 апреля 2020 г. президент России Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств. Документ в том числе разрешает торговлю рецептурными препаратами, кроме наркотических, психотропных и сильнодействующих, во время чрезвычайной ситуации или эпидемии. Отмечалось, что мера необходима в условиях пандемии коронавируса и самоизоляции.