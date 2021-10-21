Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

«Сбермаркет» запустил экспресс-доставку безрецептурных лекарств

Ведомости

Сервис доставки продуктов и товаров «Сбермаркет» будет доставлять безрецептурные лекарства, медицинские приборы и изделия, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. 

Клиенты могут оформить заказ в аптеках группы компаний «Эркафарм» — «Самсон Фарма», «Доктор Столетов», «Озерки», «Супераптека» и других. В целом в «Сбермаркете» теперь есть более 8000 товаров данной категории. Минимальная сумма заказа составляет 300 руб., ориентировочное время доставки — 20 минут.

Техническим партнером проекта стал сервис «Все аптеки», входящий в экосистему VK. На данный момент услуга доступна пользователям из Москвы и Санкт-Петербурга, вскоре она появится в других городах-миллионниках.

«Сбермаркет» был запущен в ноябре 2019 г. На данный момент он представлен в 150 городах России и позволяет заказать товары из 77 торговых сетей, включая Metro, «Ашан», «Ленту», «Магнит», «Подружку» и Fix Priсe.

О планах «Сбермаркета» доставлять лекарства на дом стало известно в начале апреля прошлого года. Тогда сервис разослал своим клиентам опрос, желая узнать, стали бы они заказывать там медицинские товары, каким образом хотели бы получать заказ — вместе с продуктами или отдельно, сколько обычно тратят на подобные препараты. 

Сбербанк вышел на рынок лекарственной розницы в октябре 2020 г. Тогда кредитная организация и ГК «Р-Фарм» объявили о покупке 90% доли в одной из крупнейших российских онлайн-аптек Eapteka.ru. Стороны получили по 45% сервиса, еще 10% тогда сохранились у его основателя и гендиректора Антона Буздалина. Сейчас сервис называется «Сбер Еаптека». 

3 апреля 2020 г. президент России Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств. Документ в том числе разрешает торговлю рецептурными препаратами, кроме наркотических, психотропных и сильнодействующих, во время чрезвычайной ситуации или эпидемии. Отмечалось, что мера необходима в условиях пандемии коронавируса и самоизоляции.

Ранее по теме: «Сбермаркет» может начать доставлять лекарства

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных