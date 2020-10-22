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Сбербанк выходит на рынок лекарственной розницы

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Сбербанк и ГК «Р-Фарм», основателем которой является Алексей Репик, объявили о покупке 90% доли в одной из крупнейших российских онлайн-аптек Eapteka.ru. Об этом говорится в сообщениях компаний-покупателей. 

Сбербанк и «Р-Фарм» в ходе сделки получат по 45% онлайн-аптеки. 10% останутся за основателем и гендиректором сервиса Антоном Буздалиным. Сумма сделки не раскрывается, а ее закрытие ожидается в IV квартале 2020 г. После завершения сделки, Eapteka будет работать под новым брендом — «Сбер Еаптека», отмечается в сообщении Сбербанка. Это первый проект банка лекарственной рознице. У компании был лишь проект в телемедицине (запись к врачу и вызов врача на дом) «СберЗдоровье». «Сбер Еаптека» планирует стать лидером рынка онлайн-продаж лекарственных средств в течение 4-5 лет.

Согласно данным Data-Insight, рынок лекарственной онлайн-розницы растет двукратными темпами. За 2019 г. в российских интернет-аптеках было оформлено 51,6 млн заказов на сумму 86,3 млрд руб. Количество онлайн-заказов в интернет-аптеках в 2019 г. увеличилось на 98%. Объем онлайн-продаж за тот же период вырос в рублях на 92%. Средний чек снизился на 3% и составил 1 670 руб. По данным аналитиков, 40% всего рынка приходится на интернет-ресурс Apteka.ru, второе место по объемам продаж занимает сервис «Аптека-от-склада» и на третьем сервиса Eapteka. 

Как отмечается в сообщении банка, оборот Еаптека в 2019 г. составил около 5,7 млрд руб. «За девять месяцев 2020 года рост продаж год к году через сайт составил 146%, через приложение — 158%», — сообщил банк. По данным самой компании, сервис ежедневно выполняет около 10 000 заказов. 

Еаптека была основана в 2011 г. По данным самой компании, сервис работает более чем в 70 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Красноярск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Пермь и Иркутск. В 2020 г. Минцфиры включило сервис Eapteka в перечень социально значимых интернет-ресурсов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных