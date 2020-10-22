Сбербанк выходит на рынок лекарственной розницы

Сбербанк и «Р-Фарм» в ходе сделки получат по 45% онлайн-аптеки. 10% останутся за основателем и гендиректором сервиса Антоном Буздалиным. Сумма сделки не раскрывается, а ее закрытие ожидается в IV квартале 2020 г. После завершения сделки, Eapteka будет работать под новым брендом — «Сбер Еаптека», отмечается в сообщении Сбербанка. Это первый проект банка лекарственной рознице. У компании был лишь проект в телемедицине (запись к врачу и вызов врача на дом) «СберЗдоровье». «Сбер Еаптека» планирует стать лидером рынка онлайн-продаж лекарственных средств в течение 4-5 лет.