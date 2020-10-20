«Сбер» разрабатывает сервис с данными о покупках и передвижениях россиян

Информацию о физическом положении магазинов сервис будет брать из геосервиса 2ГИС. Карташов пояснил, что такую аналитику можно также использовать для понимания миграционных потоков в крупных городах для городского и транспортного планирования. Вице-резидент Сбербанка отметил, что банк уже получил запросы на геоаналитику от региональных и муниципальных властей и от торговых сетей.