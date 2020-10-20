«Сбер» разрабатывает сервис с данными о покупках и передвижениях россиян
«Сбер» разрабатывает пилотный сервис геоаналитики, который будет сопоставлять данные о банковских транзакциях россиян с данными о физическом расположении торговых точек и на их основе давать рекомендации бизнесу. Об этом сообщил РБК со ссылкой на вице-президента, директора дивизиона «Корпоративные клиенты 360» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Станислав Карташов.
Информацию о физическом положении магазинов сервис будет брать из геосервиса 2ГИС. Карташов пояснил, что такую аналитику можно также использовать для понимания миграционных потоков в крупных городах для городского и транспортного планирования. Вице-резидент Сбербанка отметил, что банк уже получил запросы на геоаналитику от региональных и муниципальных властей и от торговых сетей.
Источниками информации сервиса будут наличные и безналичные денежные потоки физических и юридических лиц; транзакционная активность в терминалах Сбербанка по приему карт, которые есть в 70% магазинов; карты и банкоматы Сбербанка и открытые данные, данные партнеров и дочерних компаний. Карташов уточнил, что данные будут использоваться в обезличенном виде.