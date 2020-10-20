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«Сбер» разрабатывает сервис с данными о покупках и передвижениях россиян

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«Сбер» разрабатывает пилотный сервис геоаналитики, который будет сопоставлять данные о банковских транзакциях россиян с данными о физическом расположении торговых точек и на их основе давать рекомендации бизнесу. Об этом сообщил РБК со ссылкой на вице-президента, директора дивизиона «Корпоративные клиенты 360» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Станислав Карташов.

Информацию о физическом положении магазинов сервис будет брать из геосервиса 2ГИС. Карташов пояснил, что такую аналитику можно также использовать для понимания миграционных потоков в крупных городах для городского и транспортного планирования. Вице-резидент Сбербанка отметил, что банк уже получил запросы на геоаналитику от региональных и муниципальных властей и от торговых сетей.

Источниками информации сервиса будут наличные и безналичные денежные потоки физических и юридических лиц; транзакционная активность в терминалах Сбербанка по приему карт, которые есть в 70% магазинов; карты и банкоматы Сбербанка и открытые данные, данные партнеров и дочерних компаний. Карташов уточнил, что данные будут использоваться в обезличенном виде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных