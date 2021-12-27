«Аэрофлот» в ноябре увеличил перевозки на 97,4% — до 1,64 млн пассажиров

Пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот» в ноябре 2021 г. составил 1 644 600 человек. Это на 97,4% выше показателя ноября прошлого года и на 41,5% ниже показателя 2019 г. В свою очередь авиакомпания «Победа» перевезла 1 166 200 человек, что на 29% выше уровня ноября 2020 г. и на 54,7 выше уровня ноября 2019 г. Пассажиропоток «России» в этом же периоде составил 552 000 человек: на 85,8% выше уровня аналогичного периода 2020 г. и на 55,6% выше, чем в ноябре 2019 г.