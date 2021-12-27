«Аэрофлот» в ноябре увеличил перевозки на 97,4% — до 1,64 млн пассажиров
Авиакомпания «Аэрофлот» в ноябре 2021 г. увеличила перевозки на 97,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,64 млн пассажиров, следует из сообщения пресс-службы. При этом группа «Аэрофлот», куда также входят авиакомпании «Победа» и «Россия», увеличила перевозки на 76,8% — до 3,6 млн пассажиров.
«Ключевые показатели группы «Аэрофлот» в ноябре 2021 года: общий объём перевозок составил 3,6 млн пассажиров, что на 76,8% выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 16,6% ниже показателя 2019 года», — говорится в сообщении компании.
На внутренних направлениях группа «Аэрофлот» перевезла 2,7 млн пассажиров. Это на 46,0% выше показателя аналогичного периода 2020 г. и на 9,6% выше показателя 2019 г. На международных линиях компанией перевезено 930 000 пассажиров — в 4,5 раза выше показателя ноября 2020 г. и на 50,5% ниже показателя 2019 г. «Таким образом, в ноябре 2021 г. уровень восстановления международного пассажиропотока составил 49,5% от показателей 2019 г.», — подчеркнули в компании.
При этом пассажирооборот увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., но снизился на 28,2% по сравнению с ноябрем 2019 г. Предельный пассажирооборот группы «Аэрофлот» увеличился на 86,8% по сравнению с этим же периодом 2020 г. и снизился на 26,6% относительно показателя 2019 г.
Пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот» в ноябре 2021 г. составил 1 644 600 человек. Это на 97,4% выше показателя ноября прошлого года и на 41,5% ниже показателя 2019 г. В свою очередь авиакомпания «Победа» перевезла 1 166 200 человек, что на 29% выше уровня ноября 2020 г. и на 54,7 выше уровня ноября 2019 г. Пассажиропоток «России» в этом же периоде составил 552 000 человек: на 85,8% выше уровня аналогичного периода 2020 г. и на 55,6% выше, чем в ноябре 2019 г.