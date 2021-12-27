Владельцы ТЦ предложили разрешить им самим вводить ковидные ограничения
Российский совет торговых центров (РСТЦ; объединяет «Корпорацию А.Н.Д.», «Ашан», IKEA, Tashir, Сrocus Group и другие крупные отраслевые организации) предложил обнулить все принятые на уровне регионов документы, предусматривающие ограничения торговли, и внедрить вместо них дифференцированную систему, которая будет учитывать специфику отдельных регионов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на обращение совета в Госдуму и Минпромторг.
По задумке авторов инициативы, маркировка регионов должна включать в себя зеленый, желтый и красный уровни ограничений и мер поддержки. Ее необходимо разрабатывать с учетом мнения представителей властей, медицинских учреждений, Роспотребнадзора и бизнеса, отмечают в РСТЦ. Меры, соответствующие каждому из цветов, должны вводиться в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом и без участия властей регионов. В совете считают, что такая система будет отвечать требованиям сокращения заболеваемости и минимизирует ущерб торговле.
«Это позволит участникам рынка на основании объективных параметров самостоятельно применять усиленные либо облегченные ограничительные меры, а также избежать объективно неоправданных вмешательств администраций всех уровней», — говорится в сообщении организации. В противном случае потери бизнеса существенно превысят значения, оправданные борьбой с пандемией, утверждает управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.
Параллельно с «цветовой системой» РСТЦ призывает принять норму о господдержке предприятий, работающих в сферах торговли, общепита, развлечений и торговой недвижимости, показатели которых в условиях действия новых законодательных норм окажутся ниже определенного уровня.
Предлагается внести соответствующие поправки в законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест, который пока прошел только первое чтение в Госдуме. В РСТЦ назвали главным недостатком текста законопроекта в нынешней версии его «статичность».
«По нашему мнению, изменения в законодательстве должны быть более гибкими и учитывать как "плохие", так и "хорошие" ситуации, связанные с заболеваемостью. Если такого механизма не будет, потери предприятий торговли, общепита, услуг, развлечений, а также торговых центров существенно превысят значения, оправданные борьбой с COVID-19, и приведут к новым негативным последствиям в экономике», — приводятся в сообщении слова управляющего директора РСТЦ Олега Войцеховского.