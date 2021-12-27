Газета
Бизнес

Владельцы ТЦ предложили разрешить им самим вводить ковидные ограничения

Ведомости

Российский совет торговых центров (РСТЦ; объединяет «Корпорацию А.Н.Д.», «Ашан», IKEA, Tashir, Сrocus Group и другие крупные отраслевые организации) предложил обнулить все принятые на уровне регионов документы, предусматривающие ограничения торговли, и внедрить вместо них дифференцированную систему, которая будет учитывать специфику отдельных регионов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на обращение совета в Госдуму и Минпромторг.

По задумке авторов инициативы, маркировка регионов должна включать в себя зеленый, желтый и красный уровни ограничений и мер поддержки. Ее необходимо разрабатывать с учетом мнения представителей властей, медицинских учреждений, Роспотребнадзора и бизнеса, отмечают в РСТЦ. Меры, соответствующие каждому из цветов, должны вводиться в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом и без участия властей регионов. В совете считают, что такая система будет отвечать требованиям сокращения заболеваемости и минимизирует ущерб торговле.

«Это позволит участникам рынка на основании объективных параметров самостоятельно применять усиленные либо облегченные ограничительные меры, а также избежать объективно неоправданных вмешательств администраций всех уровней», — говорится в сообщении организации. В противном случае потери бизнеса существенно превысят значения, оправданные борьбой с пандемией, утверждает управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.

Параллельно с «цветовой системой» РСТЦ призывает принять норму о господдержке предприятий, работающих в сферах торговли, общепита, развлечений и торговой недвижимости, показатели которых в условиях действия новых законодательных норм окажутся ниже определенного уровня.

Предлагается внести соответствующие поправки в законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест, который пока прошел только первое чтение в Госдуме. В РСТЦ назвали главным недостатком текста законопроекта в нынешней версии его «статичность».

«По нашему мнению, изменения в законодательстве должны быть более гибкими и учитывать как "плохие", так и "хорошие" ситуации, связанные с заболеваемостью. Если такого механизма не будет, потери предприятий торговли, общепита, услуг, развлечений, а также торговых центров существенно превысят значения, оправданные борьбой с COVID-19, и приведут к новым негативным последствиям в экономике», — приводятся в сообщении слова управляющего директора РСТЦ Олега Войцеховского.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных