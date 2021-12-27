Владельцы ТЦ предложили разрешить им самим вводить ковидные ограничения

По задумке авторов инициативы, маркировка регионов должна включать в себя зеленый, желтый и красный уровни ограничений и мер поддержки. Ее необходимо разрабатывать с учетом мнения представителей властей, медицинских учреждений, Роспотребнадзора и бизнеса, отмечают в РСТЦ. Меры, соответствующие каждому из цветов, должны вводиться в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом и без участия властей регионов. В совете считают, что такая система будет отвечать требованиям сокращения заболеваемости и минимизирует ущерб торговле.