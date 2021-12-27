Россельхознадзор запретил поставки птицеводческой продукции из некоторых стран ЕС
Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по гриппу птиц административных территорий и стран Евросоюза, говорится в сообщении ведомства.
«Для обеспечения биологической безопасности страны ведомство вводит ограничения на ввоз птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по болезни территорий», — отмечается в сообщении.
С 27 декабря 2021 г. Россельхознадзор вводит временный запрет на ввоз в Россию указанной продукции из провинции Оверэйссел Нидерландов, с 16 декабря аналогичные меры распространились и на поставки с территории Португалии.
Ведомство наложило временный запрет на ввоз инкубационных яиц, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц), корма и кормовых добавок для птиц. Под ограничения также попадает транзит по территории России живой птицы.