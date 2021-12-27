Группа «Черкизово» покупает производителя индейки «Краснобор» за 1,9 млрд рублей
Группа «Черкизово» приобретает производителя мяса индейки — тульскую компанию «Краснобор», сообщает пресс-служба группы. Сумма сделки составит 1,9 млрд руб., в нее входят долговые обязательства компании в размере 600 млн руб.
«Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE) достигла договоренности о покупке тульского ЗАО «Краснобор» — третьего по величине производителя мяса индейки в России. Сумма сделки с учетом долга составит 1,9 млрд руб.», — говорится в сообщении компании.
Договоры о приобретении акций компании с собственниками «Краснобора» подписал входящий в группу «Черкизово» АПК «Михайловский». Продавцом 57,7% акций выступает фонд Russia Partners, 24,5% продает основатель «Краснобора» Аркадий Левин, еще 17,8% будут выкуплены у миноритарных акционеров. Сделку одобрили в ФАС России.
Покупка «Краснобора» «укрепит позиции «Черкизова» на рынке продуктов из индейки и даст хорошую синергию с новыми мясоперерабатывающими предприятиями, которые группа построит в Тульской области», отметили в пресс-службе.
Ранее в декабре группа «Черкизово» договорилась о приобретении у испанской Grupo Fuertes 50% в «Тамбовской индейке», сообщали «Ведомости». До сделки компании владели равными долями в ней.