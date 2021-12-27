Группа «Черкизово» покупает производителя индейки «Краснобор» за 1,9 млрд рублей

Договоры о приобретении акций компании с собственниками «Краснобора» подписал входящий в группу «Черкизово» АПК «Михайловский». Продавцом 57,7% акций выступает фонд Russia Partners, 24,5% продает основатель «Краснобора» Аркадий Левин, еще 17,8% будут выкуплены у миноритарных акционеров. Сделку одобрили в ФАС России.