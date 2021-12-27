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Бизнес

Группа «Черкизово» покупает производителя индейки «Краснобор» за 1,9 млрд рублей

Ведомости

Группа «Черкизово» приобретает производителя мяса индейки — тульскую компанию «Краснобор», сообщает пресс-служба группы. Сумма сделки составит 1,9 млрд руб., в нее входят долговые обязательства компании в размере 600 млн руб.

«Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE) достигла договоренности о покупке тульского ЗАО «Краснобор» — третьего по величине производителя мяса индейки в России. Сумма сделки с учетом долга составит 1,9 млрд руб.», — говорится в сообщении компании.

Договоры о приобретении акций компании с собственниками «Краснобора» подписал входящий в группу «Черкизово» АПК «Михайловский». Продавцом 57,7% акций выступает фонд Russia Partners, 24,5% продает основатель «Краснобора» Аркадий Левин, еще 17,8% будут выкуплены у миноритарных акционеров. Сделку одобрили в ФАС России.

Покупка «Краснобора» «укрепит позиции «Черкизова» на рынке продуктов из индейки и даст хорошую синергию с новыми мясоперерабатывающими предприятиями, которые группа построит в Тульской области», отметили в пресс-службе.

Ранее в декабре группа «Черкизово» договорилась о приобретении у испанской Grupo Fuertes 50% в «Тамбовской индейке», сообщали «Ведомости». До сделки компании владели равными долями в ней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных