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Бизнес

The Bell: банки и компании провели учения на случай антироссийских санкций

Ведомости

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на прошлой неделе провел ряд совещаний, касающихся готовности отдельных секторов экономики к возможному введению санкций против России. Об этом сообщил The Bell со ссылкой на источники в правительстве. 

Совещания проводились по итогам стресс-тестов или так называемых учений российских компаний и системно значимых банков. Учения предполагали отключение от SWIFT, запрет на поставку западного программного обеспечения, серверов, чипов и другого высокотехнологичного оборудования, пишет издание.

«Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят — катастрофа», — сказал один из источников издания. Другой собеседник сказал, что при введении ограничений на конвертацию рубля у российских банков «точно есть проблема с рефинансированием внешнего долга». Представитель Белоусова от комментариев отказался. 

1 февраля газета «Коммерсантъ» сообщила, что Сбербанк провел технологические учения, в ходе которых смоделировал отключение от иностранного ПО и электроники, в том числе Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel. По словам одного из собеседников издания, банк планирует закупить серверы и системы хранения данных.

В Минцифры тогда говорили, что любой крупный бизнес анализирует устойчивость своей ИТ-инфраструктуры и оценивает возможные риски, и назвали это «стандартной практикой». 

Ранее агентство Reuters сообщало, что власти США предупредили производителей микросхем о возможном запрете поставок микроэлектроники в Россию якобы в случае ее нападения на Украину. По словам собеседников издания, такие заявления вызвали беспокойство в правительстве России. Один из источников рассказал, что власти прорабатывают возможные сценарии на случай ограничения экспорта микроэлектроники в Россию и отключения российских компаний от зарубежного ПО. При этом Кремль и российский МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у Москвы планов на кого-то напасть.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал об учениях Сбера по отключению от иностранного ПО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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