The Bell: банки и компании провели учения на случай антироссийских санкций

Ранее агентство Reuters сообщало, что власти США предупредили производителей микросхем о возможном запрете поставок микроэлектроники в Россию якобы в случае ее нападения на Украину. По словам собеседников издания, такие заявления вызвали беспокойство в правительстве России. Один из источников рассказал, что власти прорабатывают возможные сценарии на случай ограничения экспорта микроэлектроники в Россию и отключения российских компаний от зарубежного ПО. При этом Кремль и российский МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у Москвы планов на кого-то напасть.