The Bell: банки и компании провели учения на случай антироссийских санкций
Первый вице-премьер Андрей Белоусов на прошлой неделе провел ряд совещаний, касающихся готовности отдельных секторов экономики к возможному введению санкций против России. Об этом сообщил The Bell со ссылкой на источники в правительстве.
Совещания проводились по итогам стресс-тестов или так называемых учений российских компаний и системно значимых банков. Учения предполагали отключение от SWIFT, запрет на поставку западного программного обеспечения, серверов, чипов и другого высокотехнологичного оборудования, пишет издание.
«Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят — катастрофа», — сказал один из источников издания. Другой собеседник сказал, что при введении ограничений на конвертацию рубля у российских банков «точно есть проблема с рефинансированием внешнего долга». Представитель Белоусова от комментариев отказался.
1 февраля газета «Коммерсантъ» сообщила, что Сбербанк провел технологические учения, в ходе которых смоделировал отключение от иностранного ПО и электроники, в том числе Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel. По словам одного из собеседников издания, банк планирует закупить серверы и системы хранения данных.
В Минцифры тогда говорили, что любой крупный бизнес анализирует устойчивость своей ИТ-инфраструктуры и оценивает возможные риски, и назвали это «стандартной практикой».
Ранее агентство Reuters сообщало, что власти США предупредили производителей микросхем о возможном запрете поставок микроэлектроники в Россию якобы в случае ее нападения на Украину. По словам собеседников издания, такие заявления вызвали беспокойство в правительстве России. Один из источников рассказал, что власти прорабатывают возможные сценарии на случай ограничения экспорта микроэлектроники в Россию и отключения российских компаний от зарубежного ПО. При этом Кремль и российский МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у Москвы планов на кого-то напасть.