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«Коммерсантъ» узнал об учениях Сбера по отключению от иностранного ПО

Ведомости

Сбербанк на прошлой неделе провел технологические учения, в ходе которых смоделировал отключение от иностранного ПО и электроники, в том числе Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве и на рынке вычислительной техники. По словам одного из собеседников издания, банк планирует закупить серверы и системы хранения данных.

В Сбербанке не ответили на запрос издания. В офисе SAP в России сообщили, что у них нет информации о подобных учениях. В Nvidia, Microsoft, Oracle и Intel не ответили на запросы издания.

В Минцифры заявили, что любой крупный бизнес анализирует устойчивость своей ИТ-инфраструктуры и оценивает возможные риски, и назвали это «стандартной практикой». Эксперты заявили изданию, что нужно форсировать импортозамещение электроники и софта. Компании, которые еще не начали это делать, столкнутся с проблемами при резком переходе на российское ПО, отметили они.

19 января Reuters сообщил, что власти США предупредили производителей микросхем о возможном запрете поставок микроэлектроники в Россию якобы в случае ее нападения на Украину. По словам собеседников издания, такие заявления вызвали беспокойство в правительстве России. Один из источников рассказал, что власти прорабатывают возможные сценарии на случай ограничения экспорта микроэлектроники в Россию и отключения российских компаний от зарубежного ПО. При этом Кремль и российский МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у Москвы планов на кого-то напасть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных