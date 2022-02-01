«Коммерсантъ» узнал об учениях Сбера по отключению от иностранного ПО
Сбербанк на прошлой неделе провел технологические учения, в ходе которых смоделировал отключение от иностранного ПО и электроники, в том числе Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве и на рынке вычислительной техники. По словам одного из собеседников издания, банк планирует закупить серверы и системы хранения данных.
В Минцифры заявили, что любой крупный бизнес анализирует устойчивость своей ИТ-инфраструктуры и оценивает возможные риски, и назвали это «стандартной практикой». Эксперты заявили изданию, что нужно форсировать импортозамещение электроники и софта. Компании, которые еще не начали это делать, столкнутся с проблемами при резком переходе на российское ПО, отметили они.
19 января Reuters сообщил, что власти США предупредили производителей микросхем о возможном запрете поставок микроэлектроники в Россию якобы в случае ее нападения на Украину. По словам собеседников издания, такие заявления вызвали беспокойство в правительстве России. Один из источников рассказал, что власти прорабатывают возможные сценарии на случай ограничения экспорта микроэлектроники в Россию и отключения российских компаний от зарубежного ПО. При этом Кремль и российский МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у Москвы планов на кого-то напасть.