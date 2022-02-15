Структура АФК «Система» подала ходатайство о приобретении 100% «Архыза»

Как следует из документа, речь идет о предварительном согласии на приобретение компании. По данным «СПАРК-Интерфакса», «Архыз Оригинал» владеет товарным знаком «Архыз Vita» - популярным в России брендом бутилированной минеральной воды. Официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов сообщил «Ведомостям», что корпорация «заинтересована в расширении своего присутствия в сегменте питьевой воды, в том числе за счeт пополнения продуктового портфеля».