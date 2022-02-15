Структура АФК «Система» подала ходатайство о приобретении 100% «Архыза»
Структура АФК «Система» Владимира Евтушенкова - «Система Телеком Активы» - подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении 100% компании «Архыз Оригинал», следует из базы решений и правовых актов антимонопольного регулятора.
Как следует из документа, речь идет о предварительном согласии на приобретение компании. По данным «СПАРК-Интерфакса», «Архыз Оригинал» владеет товарным знаком «Архыз Vita» - популярным в России брендом бутилированной минеральной воды. Официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов сообщил «Ведомостям», что корпорация «заинтересована в расширении своего присутствия в сегменте питьевой воды, в том числе за счeт пополнения продуктового портфеля».
«Архыз» — один из самых популярных брендов бутилированной воды в России. Euromonitor International оценивал долю марки в 3% от оборота рынка в 230,3 млрд руб. в 2019 г.
В ноябре 2021 г. газета «Коммерсантъ» сообщала, что «Система Телеком Активы» предоставила 291 млн руб. займа со сроком погашения до конца 2023 г. компании «Архыз Оригинал». Источники издания тогда утверждали, что «Система» уже фактически контролирует розлив и дистрибуцию бутилированной воды «Архыз».
У АФК «Система» уже есть активы в производстве питьевой воды. Структуре корпорации принадлежит 33,3% ООО «Аква инвест», которое владеет 75% ООО «Холдинг Аква», занимающегося добычей и разливом брендов «Ессентуки» № 4 и № 17, «Родные озера» и «Славяновская».