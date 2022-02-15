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Структура АФК «Система» подала ходатайство о приобретении 100% «Архыза»

Ведомости

Структура АФК «Система» Владимира Евтушенкова - «Система Телеком Активы» - подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении 100% компании «Архыз Оригинал», следует из базы решений и правовых актов антимонопольного регулятора.

Как следует из документа, речь идет о предварительном согласии на приобретение компании. По данным «СПАРК-Интерфакса», «Архыз Оригинал» владеет товарным знаком «Архыз Vita» - популярным в России брендом бутилированной минеральной воды. Официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов сообщил «Ведомостям», что корпорация «заинтересована в расширении своего присутствия в сегменте питьевой воды, в том числе за счeт пополнения продуктового портфеля».

«Архыз» — один из самых популярных брендов бутилированной воды в России. Euromonitor International оценивал долю марки в 3% от оборота рынка в 230,3 млрд руб. в 2019 г.

В ноябре 2021 г. газета «Коммерсантъ» сообщала, что «Система Телеком Активы»  предоставила 291 млн руб. займа со сроком погашения до конца 2023 г. компании «Архыз Оригинал». Источники издания тогда утверждали, что «Система» уже фактически контролирует розлив и дистрибуцию бутилированной воды «Архыз». 

У АФК «Система» уже есть активы в производстве питьевой воды. Структуре корпорации принадлежит 33,3% ООО «Аква инвест», которое владеет 75% ООО «Холдинг Аква», занимающегося добычей и разливом брендов «Ессентуки» № 4 и № 17, «Родные озера» и «Славяновская».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных