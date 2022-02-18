Вексельберг выиграл суд против закрывшего его счета банка Швейцарии

В документе говорится, что 2 октября 2018 г. Вексельберг обратился в Postfinance с запросом об открытии частных счетов в швейцарских франках и евро. 29 ноября того же года финансовая организация удовлетворила его требование. 3 декабря она направила бизнесмену банковские карты, однако уже на следующий день заявила о прекращении деловых отношений с россиянином. Обосновывая свое решение, в Postfinance заявили, что анализ досье клиента показал, что стратегия компании не соответствует профилю Вексельберга и/или что банк «не в состоянии соблюдать требования комплексной проверки».