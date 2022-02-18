Вексельберг выиграл суд против закрывшего его счета банка Швейцарии
Основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг выиграл дело о закрытии счетов против швейцарского банка Postfinance. Это следует из информации на сайте Федерального суда Швейцарии.
В документе говорится, что 2 октября 2018 г. Вексельберг обратился в Postfinance с запросом об открытии частных счетов в швейцарских франках и евро. 29 ноября того же года финансовая организация удовлетворила его требование. 3 декабря она направила бизнесмену банковские карты, однако уже на следующий день заявила о прекращении деловых отношений с россиянином. Обосновывая свое решение, в Postfinance заявили, что анализ досье клиента показал, что стратегия компании не соответствует профилю Вексельберга и/или что банк «не в состоянии соблюдать требования комплексной проверки».
Решение принято на фоне санкций, которые в апреле 2018 г. против Вексельберга и «Реновы» ввели США. Ограничения подразумевают запрет на въезд в эту страну и заморозку активов. Кроме того, американским гражданам и иностранным контрагентам запрещено вести бизнес с указанными лицами.
Как пояснял минфин США, санкции введены из-за ситуаций на Украине, в Сирии, а также из-за кибератак, но «прежде всего из-за попыток России подорвать западную демократию». Вексельберг говорил, что не участвовал в подобной деятельности и стал объектом санкций по трем причинам. «Я россиянин. Я богат. И да, я знаком с [российским президентом Владимиром] Путиным. Сейчас этого достаточно [для того, чтобы попасть под санкции]», — сказал бизнесмен.
В феврале 2019 г. Вексельберг обратился в суд кантона Берн, потребовав восстановить счета, однако получил отказ. Затем бизнесмен обжаловал решение в вышестоящей инстанции.
Федеральный суд Швейцарии отменил решение суда кантона Берн, удовлетворив иск Вексельберга. Суд пришел к выводу, что на тот момент Postfinance не имел оснований для расторжения деловых отношений. Норма, в соответствии с которой это можно сделать, если дальнейшее сотрудничество с клиентом и соблюдение законодательства в части противодействия отмыванию денег или финансовых рынков «требует несоразмерных усилий», была введена в Швейцарии в 2021 г., говорится в документе.
В итоге суд обязал Postfinance поддерживать деловые отношения с Вексельбергом и обслуживать его счета. Кроме того, организация должна покрыть судебные издержки в 8000 швейцарских франков (более $8600) и выплатить бизнесмену 9000 франков (более $9700) в качестве компенсации.