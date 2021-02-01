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Вексельберг сообщил о блокировке $1,5 млрд на своих счетах из-за санкций

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Из-за санкций США на счетах основателя группы «Ренова» Виктора Вексельберга оказались заблокировано более $1,5 млрд. Об этом он сообщил в интервью Forbes.

«Больше [$1,5 млрд] заморожено. И воспользоваться ими можно только с разрешения Минфина США. Его, правда, не дают. Даже не разрешили на благотворительные цели, на борьбу с пандемией ничего дать», — сказал Вексельберг. Он уточнил, что собирался пожертвовать замороженные средства  для помощи медучреждениям в Европе, но европейские чиновники, равно как и американские, встретили это предложение равнодушно. 

«Это стало для меня очередным откровением. Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?», — сказал миллиардер, добавив, что в России его структуры потратили на борьбу с коронавирусом более 2 млрд руб. 

США ввели санкции против Вексельберга и «Реновы» в апреле 2018 г.  Они запрещают миллиардеру въезд  на американскую территорию. Американским гражданам и иностранным контрагентам запрещено вести бизнес с Вексельбергом и «Реновой». Вексельбергу пришлось сократить доли в швейцарских компаниях группы. От продажи акций компании Sulzer бизнесмен выручил около $500 млн, однако эти деньги остаются заблокированными на его счете в одном из швейцарских банков. 

По данным Bloomberg, в январе состояние Вексельберга увеличилось на $126 млн и достигло $16,2 млрд. 

Ранее по теме: Вексельберг сообщил о блокировке $1,5 млрд на своих счетах из-за санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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