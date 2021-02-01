Вексельберг сообщил о блокировке $1,5 млрд на своих счетах из-за санкций
Из-за санкций США на счетах основателя группы «Ренова» Виктора Вексельберга оказались заблокировано более $1,5 млрд. Об этом он сообщил в интервью Forbes.
«Больше [$1,5 млрд] заморожено. И воспользоваться ими можно только с разрешения Минфина США. Его, правда, не дают. Даже не разрешили на благотворительные цели, на борьбу с пандемией ничего дать», — сказал Вексельберг. Он уточнил, что собирался пожертвовать замороженные средства для помощи медучреждениям в Европе, но европейские чиновники, равно как и американские, встретили это предложение равнодушно.
«Это стало для меня очередным откровением. Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?», — сказал миллиардер, добавив, что в России его структуры потратили на борьбу с коронавирусом более 2 млрд руб.
США ввели санкции против Вексельберга и «Реновы» в апреле 2018 г. Они запрещают миллиардеру въезд на американскую территорию. Американским гражданам и иностранным контрагентам запрещено вести бизнес с Вексельбергом и «Реновой». Вексельбергу пришлось сократить доли в швейцарских компаниях группы. От продажи акций компании Sulzer бизнесмен выручил около $500 млн, однако эти деньги остаются заблокированными на его счете в одном из швейцарских банков.
По данным Bloomberg, в январе состояние Вексельберга увеличилось на $126 млн и достигло $16,2 млрд.