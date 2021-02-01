Вексельберг сообщил о блокировке $1,5 млрд на своих счетах из-за санкций

«Больше [$1,5 млрд] заморожено. И воспользоваться ими можно только с разрешения Минфина США. Его, правда, не дают. Даже не разрешили на благотворительные цели, на борьбу с пандемией ничего дать», — сказал Вексельберг. Он уточнил, что собирался пожертвовать замороженные средства для помощи медучреждениям в Европе, но европейские чиновники, равно как и американские, встретили это предложение равнодушно.