Бизнес предупредил о риске массового закрытия АЗС из-за новых правил разлива топлива

Согласно новым правилам, разработанным Росстандартом, с 1 января 2024 г. предельная допустимая погрешность при недоливе топлива будет сокращена с 0,5 до 0,25%. Штраф за нарушение планируют повысить с текущих 100 000 руб. до 1% от оборота, но не менее 500 000 руб., следует из проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), разрабатываемого Минюстом.