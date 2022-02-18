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Бизнес предупредил о риске массового закрытия АЗС из-за новых правил разлива топлива

Ведомости

Новые правила отпуска топлива, которые планируют ввести в России с 2024 г., могут оказаться невыполнимыми и приведут к массовому закрытию АЗС, говорится в письме, которое 14 февраля направил в Госдуму президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

«Предусмотренные в проекте санкции в совокупности с новыми требованиями к предельно допустимой погрешности налива для подавляющего большинства независимых топливных компаний фактически станут губительными, существенно подрывающими их финансовое положение, что потенциально может привести к массовому закрытию АЗС», — сказано в документе, текст которого приводят «Известия».

Согласно новым правилам, разработанным Росстандартом, с 1 января 2024 г. предельная допустимая погрешность при недоливе топлива будет сокращена с 0,5 до 0,25%. Штраф за нарушение планируют повысить с текущих 100 000 руб. до 1% от оборота, но не менее 500 000 руб., следует из проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), разрабатываемого Минюстом.

Баженов утверждает, что у АЗС нет материальных условий для реализации новых требований. При этом заводы-изготовители не наладили производство соответствующих топливораздаточных колонок (ТРК), сказано в письме.

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев заявил, что в переоборудовании нуждаются примерно 15 000 из 23 000 АЗС России. На эти цели потребуется около 60 млрд руб., оценил он. Стоимость одной ТРК составляет от 500 000 до 1 млн руб., сказал генеральный директор «Эдан инжиниринга», владелец торговой марки оборудования для АЗС НАРА Эдуард Анимаев.

Управляющий партнер саратовской сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина добавила, что в прошлом году российские заправки работали в убыток. Повышение штрафов может привести к их банкротству, резюмировала эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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