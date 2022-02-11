Газета
Бизнес

ФАС заподозрила дочернюю компанию «Лукойла» в завышении цен на бензин

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении дочернего предприятия «Лукойла» в Пермском крае из-за резкого роста стоимости бензинов на АЗС, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о компании «Лукойл-Уралнефтепродукт», которая занимает доминирующее положение в регионе на розничных рынках бензинов марок АИ-92 и АИ-95. По данным ФАС, ее доля на рынке превышает 70%.

Основной рост цен на нефтепродукты компании пришелся на октябрь-декабрь прошлого года. За этот период стоимость бензина выросла в среднем на 2,5 руб. за 1 л, что значительно выше, чем за предыдущие девять месяцев.

Местное управление ФАС подозревает, что резкое подорожание бензина на АЗС в IV квартале не было экономически обосновано. Розничные цены на заправках компании росли соразмерно инфляции в России за 2021 г. (8,39%), однако в ФАС считают, что подорожание бензина было вызвано ориентацией на данные статистики, а не объективными экономическими факторами, поскольку оптовые закупочные цены на автомобильные бензины в этот период снизились.

На решение антимонопольного регулятора возбудить дело также повлияло наличие у «Лукойл-Уралнефтепродукта» нефтеперерабатывающего завода и нефтебаз в Перми, которые позволяют сократить транспортные издержки для поставок бензинов на АЗС. «При этом стоимость топлива в регионе выше, чем в смежных субъектах РФ к Пермскому краю, в которых аналогичная доступность к НПЗ и нефтебазам отсутствует», — заявили в службе.

В конце декабря глава ФАС Максим Шаскольский рассказал в интервью RTVI, что служба подозревает крупную нефтяную компанию в нарушении антимонопольного законодательства на рынке топлива. По его словам, компания поставляла большую часть своей продукции на экспорт вместо того, чтобы увеличить поставки на внутренний рынок, из-за чего в конкретном регионе возник дефицит топлива. Название компании не раскрывалось. ФАС сообщала, что не ожидает резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в стране в 2022 г., в том числе благодаря демпфирующему механизму в нефтяной отрасли.

Ранее по теме: ФАС не ожидает резкого роста цен на бензин в 2022 году

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных