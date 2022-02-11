ФАС заподозрила дочернюю компанию «Лукойла» в завышении цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении дочернего предприятия «Лукойла» в Пермском крае из-за резкого роста стоимости бензинов на АЗС, сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о компании «Лукойл-Уралнефтепродукт», которая занимает доминирующее положение в регионе на розничных рынках бензинов марок АИ-92 и АИ-95. По данным ФАС, ее доля на рынке превышает 70%.
Основной рост цен на нефтепродукты компании пришелся на октябрь-декабрь прошлого года. За этот период стоимость бензина выросла в среднем на 2,5 руб. за 1 л, что значительно выше, чем за предыдущие девять месяцев.
Местное управление ФАС подозревает, что резкое подорожание бензина на АЗС в IV квартале не было экономически обосновано. Розничные цены на заправках компании росли соразмерно инфляции в России за 2021 г. (8,39%), однако в ФАС считают, что подорожание бензина было вызвано ориентацией на данные статистики, а не объективными экономическими факторами, поскольку оптовые закупочные цены на автомобильные бензины в этот период снизились.
На решение антимонопольного регулятора возбудить дело также повлияло наличие у «Лукойл-Уралнефтепродукта» нефтеперерабатывающего завода и нефтебаз в Перми, которые позволяют сократить транспортные издержки для поставок бензинов на АЗС. «При этом стоимость топлива в регионе выше, чем в смежных субъектах РФ к Пермскому краю, в которых аналогичная доступность к НПЗ и нефтебазам отсутствует», — заявили в службе.
В конце декабря глава ФАС Максим Шаскольский рассказал в интервью RTVI, что служба подозревает крупную нефтяную компанию в нарушении антимонопольного законодательства на рынке топлива. По его словам, компания поставляла большую часть своей продукции на экспорт вместо того, чтобы увеличить поставки на внутренний рынок, из-за чего в конкретном регионе возник дефицит топлива. Название компании не раскрывалось. ФАС сообщала, что не ожидает резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в стране в 2022 г., в том числе благодаря демпфирующему механизму в нефтяной отрасли.