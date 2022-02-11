ФАС заподозрила дочернюю компанию «Лукойла» в завышении цен на бензин

В конце декабря глава ФАС Максим Шаскольский рассказал в интервью RTVI, что служба подозревает крупную нефтяную компанию в нарушении антимонопольного законодательства на рынке топлива. По его словам, компания поставляла большую часть своей продукции на экспорт вместо того, чтобы увеличить поставки на внутренний рынок, из-за чего в конкретном регионе возник дефицит топлива. Название компании не раскрывалось. ФАС сообщала, что не ожидает резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в стране в 2022 г., в том числе благодаря демпфирующему механизму в нефтяной отрасли.