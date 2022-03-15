Ozon Express провел ребрендинг
Сервис быстрой доставки Ozon Express провел ребрендинг. Теперь он называется Ozon Fresh, сообщила компания.
Вместе с ребрендингом сервис меняет концепцию быстрой доставки. Компания будет делать упор на продажу продуктов питания и товаров повседневного спроса, а упор в ассортименте будет сделан на продукцию российских крафтовых производителей и фермеров – сыры, молочку, мясо, овощи и рыбу, отметили в Ozon.
Переименование нужно, чтобы «больше ассоциироваться с быстрой доставкой именно продуктов питания», отметил директор по маркетингу Ozon Fresh Алексей Подъяпольский.
Быстрая доставка категории non-food станет частью большого Ozon – такие товары получат пометку Express и будут доставляться за час или в удобные часовые слоты, пояснили в компании. В том числе это электроника и бытовая техника, книги, товары для красоты и здоровья. Большинство этих товаров будет храниться в дарксторах.
Ozon Express доставляет заказ в течение часа или в удобные интервалы по Москве, Подмосковью, Санкт-Петербургу, а также в Ростове-на-Дону, Твери, Краснодаре, Волгограде, Сочи, Казани и Набережных Челнах.