Ozon Express провел ребрендинг

Быстрая доставка категории non-food станет частью большого Ozon – такие товары получат пометку Express и будут доставляться за час или в удобные часовые слоты, пояснили в компании. В том числе это электроника и бытовая техника, книги, товары для красоты и здоровья. Большинство этих товаров будет храниться в дарксторах.