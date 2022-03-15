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Бизнес

Ozon Express провел ребрендинг

Ведомости

Сервис быстрой доставки Ozon Express провел ребрендинг. Теперь он называется Ozon Fresh, сообщила компания.

Вместе с ребрендингом сервис меняет концепцию быстрой доставки. Компания будет делать упор на продажу продуктов питания и товаров повседневного спроса, а упор в ассортименте будет сделан на продукцию российских крафтовых производителей и фермеров – сыры, молочку, мясо, овощи и рыбу, отметили в Ozon.

Переименование нужно, чтобы «больше ассоциироваться с быстрой доставкой именно продуктов питания», отметил директор по маркетингу Ozon Fresh Алексей Подъяпольский.

Быстрая доставка категории non-food станет частью большого Ozon – такие товары получат пометку Express и будут доставляться за час или в удобные часовые слоты, пояснили в компании. В том числе это электроника и бытовая техника, книги, товары для красоты и здоровья. Большинство этих товаров будет храниться в дарксторах.

Ozon Express доставляет заказ в течение часа или в удобные интервалы по Москве, Подмосковью, Санкт-Петербургу, а также в Ростове-на-Дону, Твери, Краснодаре, Волгограде, Сочи, Казани и Набережных Челнах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных