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Гендиректором «Яндекса» в России назначен Тигран Худавердян

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Управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян назначен генеральным директором «Яндекса» в России, сообщила компания. Он сменит на этом посту Елену Бунину, которая занимала эту должность с 2017 г.

О причинах кадровых изменений в сообщении не уточняется.

Бунина останется в компании и продолжит быть её HR-директором. Также она сосредоточится на развитии образовательных проектов, уточнили в «Яндексе».

Худавердян является управляющим директором группы компаний «Яндекса» с 2019 г., он останется таковым. Генеральным директором всей группы компаний «Яндекс» остаётся Аркадий Волож, отметили в компании.

Худавердян пришёл в «Яндекс» в апреле 2006 г. в качестве менеджера проектов. Отвечал за разработку и поддержку единой аутентификации пользователей на всех сервисах «Яндекса». В 2008 г. он возглавил направление разработки мобильных и десктопных приложений. Под его руководством компания запустила несколько продуктов, таких как «Яндекс.Браузер» и «Яндекс.Навигатор».

В конце 2010 г. Худавердян занялся развитием сервиса «Яндекс.Такси». В сентябре 2015 г. «Яндекс.Такси» был выделен в отдельную компанию и тогда же Худавердян возглавил ее. В 2019 г. занял пост управляющего директора группы компаний «Яндекса» и вошёл в совет директоров. Место Худавердяна в «Яндекс.Такси» занял Даниил Шулейко.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что Худавердян может попасть под санкции Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных