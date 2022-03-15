Гендиректором «Яндекса» в России назначен Тигран Худавердян
О причинах кадровых изменений в сообщении не уточняется.
Бунина останется в компании и продолжит быть её HR-директором. Также она сосредоточится на развитии образовательных проектов, уточнили в «Яндексе».
Худавердян является управляющим директором группы компаний «Яндекса» с 2019 г., он останется таковым. Генеральным директором всей группы компаний «Яндекс» остаётся Аркадий Волож, отметили в компании.
Худавердян пришёл в «Яндекс» в апреле 2006 г. в качестве менеджера проектов. Отвечал за разработку и поддержку единой аутентификации пользователей на всех сервисах «Яндекса». В 2008 г. он возглавил направление разработки мобильных и десктопных приложений. Под его руководством компания запустила несколько продуктов, таких как «Яндекс.Браузер» и «Яндекс.Навигатор».
В конце 2010 г. Худавердян занялся развитием сервиса «Яндекс.Такси». В сентябре 2015 г. «Яндекс.Такси» был выделен в отдельную компанию и тогда же Худавердян возглавил ее. В 2019 г. занял пост управляющего директора группы компаний «Яндекса» и вошёл в совет директоров. Место Худавердяна в «Яндекс.Такси» занял Даниил Шулейко.
Накануне агентство Bloomberg сообщало, что Худавердян может попасть под санкции Евросоюза.