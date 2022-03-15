Гендиректором «Яндекса» в России назначен Тигран Худавердян

Худавердян пришёл в «Яндекс» в апреле 2006 г. в качестве менеджера проектов. Отвечал за разработку и поддержку единой аутентификации пользователей на всех сервисах «Яндекса». В 2008 г. он возглавил направление разработки мобильных и десктопных приложений. Под его руководством компания запустила несколько продуктов, таких как «Яндекс.Браузер» и «Яндекс.Навигатор».