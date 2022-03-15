«Аэрофлот» сообщил об увольнении заместителя гендиректора Андрея Панова

На пост замгендиректора «Аэрофлота» Панов был назначен в 2018 г. До этого восемь лет проработал в международной консалтинговой компании Bain & Company. До прихода в Bain был редактором отдела «Финансы» газеты «Ведомости», а также заместителем главреда сайта «Ведомостей».