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«Аэрофлот» сообщил об увольнении заместителя гендиректора Андрея Панова

Ведомости

Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов уволен, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиаперевозчика. 

«Замгендиректора по стратегии, сервису и маркетингу "Аэрофлота" Андрей Панов уволен», — сказал собеседник агентства, не уточив причины.

При этом сам Панов 12 марта сообщал у себя на Facebook, что уволился из компании и покинул Россию.  «Уехали из России. Ушел из "Аэрофлота". Старая жизнь закончилась», — написал он. 

На пост замгендиректора «Аэрофлота» Панов был назначен в 2018 г. До этого восемь лет проработал в международной консалтинговой компании Bain & Company. До прихода в Bain был редактором отдела «Финансы» газеты «Ведомости», а также заместителем главреда сайта «Ведомостей». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных