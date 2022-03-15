«Аэрофлот» сообщил об увольнении заместителя гендиректора Андрея Панова
Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов уволен, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиаперевозчика.
«Замгендиректора по стратегии, сервису и маркетингу "Аэрофлота" Андрей Панов уволен», — сказал собеседник агентства, не уточив причины.
При этом сам Панов 12 марта сообщал у себя на Facebook, что уволился из компании и покинул Россию. «Уехали из России. Ушел из "Аэрофлота". Старая жизнь закончилась», — написал он.
На пост замгендиректора «Аэрофлота» Панов был назначен в 2018 г. До этого восемь лет проработал в международной консалтинговой компании Bain & Company. До прихода в Bain был редактором отдела «Финансы» газеты «Ведомости», а также заместителем главреда сайта «Ведомостей».