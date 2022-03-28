Рестораторы сообщили о проблемах с поставками продуктов
Общепит столкнулся с перебоями в поставках продуктов, в том числе овощей, салатов и некоторых видов рыбы, сообщили «Известия» со ссылкой на вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Сергея Миронова. Подтвердил информацию директор по развитию компании-владельца бренда «Якитория» Александр Муратов: часть партнеров приостановила поставки, изменила условия работы, сократила период отсрочки по платежам или отменила ее.
По словам Муратова, больше всего изменился ассортимент и закупочная цена алкоголя из-за перебоев в логистике. Запасов спиртного у компании должно хватить на 3-4 месяца, добавил он. Закупочная цена многих продуктов выросла на 30-80% в зависимости от категории.
Гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный рассказал о перебоях с поставками соусов, сиропов, пасты. В пресс-службе Ginza Project Moscow также сообщили о сложностях с поставками. Гендиректор компании-поставщика продуктов «Братья Васильевы» Иван Васильев рассказал, что сейчас есть перебои с доставкой рыбы из Турции, в частности дорады и сибаса. В России есть проблемы с поставками сахара, добавил он.
Владелец холдинга Tigrus Group («Остериа Марио», «Швили», «Зест», «Бар BQ») Хенрик Винтер сообщил, что компании удалось избежать перебоев с поставками, потому что она забронировала продукты на несколько месяцев вперед. Ресь идет об алкоголе, оливковом масле, каперсах, оливках. Представители «Шоколадницы» и «Тануки» сообщили, что из-за проблем с поставками они разрабатывают меню из более бюджетных блюд, а импортные ингредиенты заменяют аналогами из России и стран СНГ.
По данным Минсельхоза, для обеспечения потребностей внутреннего рынка министерство инициировало обнуление импортных пошлин на овощи до 30 сентября. Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии. В России растет производство овощей: с начала года в теплицах вырастили 278 600 т овощей, что на 10,9% больше в годовом выражении. Урожай тепличных огурцов вырос на 8,8%, до 174 600 т, урожай помидоров — на 14,1%, до 86 000 т.