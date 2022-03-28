Рестораторы сообщили о проблемах с поставками продуктов

По данным Минсельхоза, для обеспечения потребностей внутреннего рынка министерство инициировало обнуление импортных пошлин на овощи до 30 сентября. Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии. В России растет производство овощей: с начала года в теплицах вырастили 278 600 т овощей, что на 10,9% больше в годовом выражении. Урожай тепличных огурцов вырос на 8,8%, до 174 600 т, урожай помидоров — на 14,1%, до 86 000 т.