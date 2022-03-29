Минцифры и ФАС будут контролировать рост цен на сотовую связь

«Минцифры обратило внимание на тот факт, что в течение последних лет у мобильных операторов накопилась критическая масса так называемых «архивных» тарифов, в том числе и с безлимитным доступом к интернету. Это создает неоправданно высокую нагрузку в местах, где абонентам доступно подключение к проводным сетям связи», — говорится в сообщении. Рекомендации министерства направлены на устранение этих перекосов, отметили в пресс-службе. Исключение архивных тарифов с неактуальной ценой поможет операторам сохранить нынешние тарифы для всех абонентов, добавили в министерстве.