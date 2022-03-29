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Минцифры и ФАС будут контролировать рост цен на сотовую связь

Ведомости

Минцифры и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будут контролировать рост цен на услуги связи, тарифы не будут расти выше инфляции, говорится на сайте министерства.

В министерстве отметили, что для обеспечения качества и объема услуг связи операторам нужно модернизировать существующие базовые станции и строить новые, однако с учетом дефицита оборудования из-за санкций у компаний могут возникнуть сложности в сохранении темпов развития сети. Минцифры рекомендовало операторам ограничить предложение безлимитных тарифов связи и при необходимости пересмотреть тарифы.

«Минцифры обратило внимание на тот факт, что в течение последних лет у мобильных операторов накопилась критическая масса так называемых «архивных» тарифов, в том числе и с безлимитным доступом к интернету. Это создает неоправданно высокую нагрузку в местах, где абонентам доступно подключение к проводным сетям связи», — говорится в сообщении. Рекомендации министерства направлены на устранение этих перекосов, отметили в пресс-службе. Исключение архивных тарифов с неактуальной ценой поможет операторам сохранить нынешние тарифы для всех абонентов, добавили в министерстве.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на письмо главы Минцифры Максута Шадаева, что министерство рекомендовало операторам связи ограничить безлимитные тарифы. В письме предлагается «сбалансировать объемы потребляемого трафика» абонентами в рамках тарифных планов. Компания посоветовали в том числе предусмотреть «разумное сокращение таких объемов».

Ранее операторы сотовой связи предупредили о риске сбоев в работе из-за изношенности оборудования. В частности, заявляют участники рынка, в нынешних экономических условиях резервов оборудования для обеспечения работоспособности инфраструктуры операторов связи хватит на четыре-шесть месяцев, а с июля — августа вырастет риск аварий и нарушения стабильности работы сети.

Ранее по теме: Минцифры рекомендовало мобильным операторам ввести ограничения на безлимитные тарифы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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