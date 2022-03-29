Производитель стройматериалов Holcim покинет российский рынок
Швейцарская компания Holcim, специализирующаяся на производстве строительных материалов, приняла решение покинуть российский рынок на фоне спецоперации на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-службу компании.
Компания намерена продать три своих российских завода. По мнению руководства, это поможет избежать риска изъятия активов российскими властями и защитить примерно 1000 человек, которые работают на территории страны.
«С помощью этого решения мы стараемся максимально защитить наших сотрудников», — сказал представитель компании. При этом он не указал точные сроки ухода с российского рынка. На операции компании в России приходился примерно 1% всей выручки, следует из финансового отчета Holcim за 2021 г., приведенного агентством.
В России компания в рамках группы LafargeHolcim управляла цемзаводами в Московской области (Воскресенск, Коломна), в Калужской (пос. Ферзиково) и в Саратовской (Вольск) областях, а также тремя карьерами по добыче нерудных материалов (Карелия). Holcim производит строительные материалы, в том числе цемент, нерудные материалы и бетон.
4 марта финский концерн YIT приостановил инвестиции в строительство жилья и земельные участки на территории России из-за изменения геополитической обстановки. «Геополитическая ситуация резко изменилась за последнюю неделю. Эти события потребовали от YIT оперативного реагирования на кризис, в том числе ускорения стратегического пересмотра деятельности компании в России», — подчеркнули в компании. YIT прекратила закупки строительных материалов из России, однако ее представители пообещали закончить ранее начатые проекты.
США, Евросоюз, Великобритания и некоторые другие государства за последний месяц ввели в отношении России масштабные экономические санкции, которые коснулись в том числе запрета на экспорт ряда товаров. На этом фоне уже более 450 иностранных компаний, по данным Йельского университета, объявили о полной или временной остановке работы на российском рынке. Ранее министр экономического развития России Максим Решетников назвал основной причиной приостановки деятельности иностранных компаний проблемы с логистикой. Он также сказал, что в министерстве понимают предприятия, заморозившие свои инвестиции в Россию на фоне давления.