Власти Эстонии предложили запретить «Яндексу» оказывать услуги такси
Министерство предпринимательства и информационных технологий Эстонии планирует ввести в правительство предложения о запрете «Яндексу» оказывать любые услуги в сфере такси. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение министерства.
«Yandex NV будет запрещено оказывать организацию такси и брокерские услуги в Эстонии, а также будет запрещено предоставлять "Яндексу" прямо или косвенно упомянутые услуги», — говорится в сообщении.
Данное предложение связано с тем, что «Яндекс», как полагают в эстонском ведомстве, должен передавать собираемые им персональные данные российским спецслужбам.
«Для того чтобы пользоваться услугами Yandex NV, необходимо предоставить доступ к большому объему персональных данных, обрабатываемых на серверах компании в России. По сути, спецслужбы и политическое руководство России могут воспользоваться данными и доступом «Яндекса», — отметил глава ведомства Андрес Сутт.
Кроме ФСБ агрегаторы такси должны будут передавать информацию о перевозках, в том числе о местоположении машины и водителя, в Региональную навигационно-информационную систему. Один из собеседников издания сообщил, что документ согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав.