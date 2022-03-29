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Власти Эстонии предложили запретить «Яндексу» оказывать услуги такси

Ведомости

Министерство предпринимательства и информационных технологий Эстонии планирует ввести в правительство предложения о запрете «Яндексу» оказывать любые услуги в сфере такси. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение министерства. 

«Yandex NV будет запрещено оказывать организацию такси и брокерские услуги в Эстонии, а также будет запрещено предоставлять "Яндексу" прямо или косвенно упомянутые услуги», — говорится в сообщении.

Данное предложение связано с тем, что «Яндекс», как полагают в эстонском ведомстве, должен передавать собираемые им персональные данные российским спецслужбам. 

«Для того чтобы пользоваться услугами Yandex NV, необходимо предоставить доступ к большому объему персональных данных, обрабатываемых на серверах компании в России. По сути, спецслужбы и политическое руководство России могут воспользоваться данными и доступом «Яндекса», — отметил глава ведомства Андрес Сутт.

Ранее сегодня РБК сообщило, что Минтранс разработал новую версию законопроекта о такси, который обяжет агрегаторов такси и таксопарки предоставить «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным Федеральной службе безопасности (ФСБ). 

Кроме ФСБ агрегаторы такси должны будут передавать информацию о перевозках, в том числе о местоположении машины и водителя, в Региональную навигационно-информационную систему. Один из собеседников издания сообщил, что документ согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных