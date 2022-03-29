Власти Эстонии предложили запретить «Яндексу» оказывать услуги такси

Кроме ФСБ агрегаторы такси должны будут передавать информацию о перевозках, в том числе о местоположении машины и водителя, в Региональную навигационно-информационную систему. Один из собеседников издания сообщил, что документ согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав.