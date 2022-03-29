РБК узнал о предложении обязать агрегаторы такси предоставлять данные в ФСБ
Минтранс разработал новую версию законопроекта о такси, в которой предлагается обязать агрегаторов такси и таксопарки предоставить «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным Федеральной службе безопасности (ФСБ), сообщил РБК со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердил представитель «Ситимобила» и председатель Общественного совета по развитию такси в регионах России Ирина Зарипова.
В документе не уточняется, к какой именно информации и зачем нужно будет предоставлять доступ ФСБ. Кроме ФСБ, агрегаторы такси должны будут передавать информацию о перевозках, в том числе о местоположении машины и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему. Один из собеседников издания сообщил, что документ согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав.
В Минюсте изданию рассказали, что министерство рассматривало законопроект и направило в Минтранс заключение по результатам правовой и антикоррупционной экспертизы. В Ространснадзоре запрос перенаправили в Минтранс, однако министерство не ответило на вопросы издания. Также РБК направил запросы в ФСБ, ФНС, Минэкономразвития, Минздрав, Минтруд и Минфин.
Также в документе предлагается:
Ввести минимальный тариф за перевозку пассажиров и багажа;
Ограничить количество легковых такси для каждого региона России;
Обязать таксопарки устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя;
Ввести ответственность для агрегаторов в случае причинения вреда жизни, здоровью или вещам пассажира, если у водителя не было разрешения или оно аннулировано;
Создать региональные реестры перевозчиков, легковых такси и служб их заказа;
Обязать агрегаторы такси открывать представительства в регионах присутствия, заключать договоры с самозанятыми и т.д.
Зарипова рассказала, что законопроект в ближайшее время внесут на рассмотрение в Госдуму. При его создании учитывались мнения отрасли, добавила она.