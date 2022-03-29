РБК узнал о предложении обязать агрегаторы такси предоставлять данные в ФСБ

В документе не уточняется, к какой именно информации и зачем нужно будет предоставлять доступ ФСБ. Кроме ФСБ, агрегаторы такси должны будут передавать информацию о перевозках, в том числе о местоположении машины и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему. Один из собеседников издания сообщил, что документ согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав.