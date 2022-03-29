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РБК узнал о предложении обязать агрегаторы такси предоставлять данные в ФСБ

Ведомости

Минтранс разработал новую версию законопроекта о такси, в которой предлагается обязать агрегаторов такси и таксопарки предоставить «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным Федеральной службе безопасности (ФСБ), сообщил РБК со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердил представитель «Ситимобила» и председатель Общественного совета по развитию такси в регионах России Ирина Зарипова.

В документе не уточняется, к какой именно информации и зачем нужно будет предоставлять доступ ФСБ. Кроме ФСБ, агрегаторы такси должны будут передавать информацию о перевозках, в том числе о местоположении машины и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему. Один из собеседников издания сообщил, что документ согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав.

В Минюсте изданию рассказали, что министерство рассматривало законопроект и направило в Минтранс заключение по результатам правовой и антикоррупционной экспертизы. В Ространснадзоре запрос перенаправили в Минтранс, однако министерство не ответило на вопросы издания. Также РБК направил запросы в ФСБ, ФНС, Минэкономразвития, Минздрав, Минтруд и Минфин.

Также в документе предлагается: 

  • Ввести минимальный тариф за перевозку пассажиров и багажа;

  • Ограничить количество легковых такси для каждого региона России;

  • Обязать таксопарки устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя;

  • Ввести ответственность для агрегаторов в случае причинения вреда жизни, здоровью или вещам пассажира, если у водителя не было разрешения или оно аннулировано;

  • Создать региональные реестры перевозчиков, легковых такси и служб их заказа;

  • Обязать агрегаторы такси открывать представительства в регионах присутствия, заключать договоры с самозанятыми и т.д.

Зарипова рассказала, что законопроект в ближайшее время внесут на рассмотрение в Госдуму. При его создании учитывались мнения отрасли, добавила она. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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