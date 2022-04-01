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Бизнес

Производители смартфонов потребовали полной предоплаты за поставки

Ведомости

Дистрибуторы и ритейлеры электроники сообщили, что производители смартфонов начали требовать предоплату за поставки продукции в Россию, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на дистрибуторов и ритейлеров электроники. По их данным, цена смартфонов в марте в этих условиях выросла на 30%.

Директор департамента «Мобильные средства связи» Вадим Таланюк рассказал, что сейчас почти все компании требуют предоплату. Другой собеседник издания на рынке электроники отметил, что речь идет о полной предоплате или минимальной отсрочке из-за роста стоимости кредитов для бизнеса в России.

Ставки по кредитам для бизнеса выросли соразмерно повышению ключевой ставки ЦБ (сейчас она составляет 20%), а ценообразование зависит и от курса рубля, отметил Таланюк. По словам гендиректора дистрибутора diHouse (входит в ГК «Ланит») Юрия Родного, некоторые партнеры стали сокращать отсрочки по платежам. По его мнению, международные страховщики уменьшают лимиты, которые предоставляются производителям для страхования дебиторской задолженности российских покупателей. Есть и другие финансовые инструменты - например, выпуск банковских гарантий. Сейчас компании ищут новые механизмы кредитования.

Собеседники издания рассказали, что изменение сложившейся практики приводит к росту розничных цен на новые поставки и уже отгруженный ассортимент. Один из них отметил, что в марте производители и дистрибуторы повысили отгрузочную цену смартфонов и другой техники в среднем на 30%. Большинство брендов, которые заявили о приостановке работы в России, кроме Apple и Samsung, продолжают поставки техники в страну.

В «М.Видео - Эльдорадо» сообщили, что сохранили цены на некоторые товары на уровне февраля, начинают возвращать промоакции и запустили специальное кредитное предложение. В «Мегафоне» рассказали, что находятся в постоянном контакте с поставщиками и делают все, чтобы сдержать рост цен. МТС, «Вымпелком» и «Ситилинк» отказались от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных