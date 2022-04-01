Производители смартфонов потребовали полной предоплаты за поставки

Собеседники издания рассказали, что изменение сложившейся практики приводит к росту розничных цен на новые поставки и уже отгруженный ассортимент. Один из них отметил, что в марте производители и дистрибуторы повысили отгрузочную цену смартфонов и другой техники в среднем на 30%. Большинство брендов, которые заявили о приостановке работы в России, кроме Apple и Samsung, продолжают поставки техники в страну.