«Тинькофф банк» проведет ребрендинг и избавится от фамилии основателя
«Тинькофф банк» решил провести ребрендинг в 2022 г. в связи с тем, что компания «давно переросла первоначальный смысл именного бренда», сообщается в Telegram-канале кредитной организации.
В заявлении сказано, что компания «давно готовилась» к отказу от использования старого бренда, но еще более актуальным это решение стало после «последних событий». В банке отметили, что их бизнес «много лет успешно управляется командой российских менеджеров» и «банком владеют десятки тысяч инвесторов в России и за рубежом».
«Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 млн своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд «Тинькофф» для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом», – подчеркнули в компании.
Также в банке пожелали «удачи и скорейшего выздоровления» его основателю Олегу Тинькову.
24 марта Великобритания ввела персональные санкции в отношении Тинькова – ему запретили въезд в страну, а активы и средства были заблокированы. Представитель «Тинькофф» пояснял, что санкции никак не коснутся TCS Group и банка. Тиньков покинул пост председателя совета директоров в 2020 г., а права владения группой были переданы семейному трасту. 26 марта Великобритания отменила часть санкций, которые предполагали задержание яхт и самолетов Тинькова.
19 апреля Тиньков в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) высказался против проведения спецоперации на Украине. В «Тинькофф» заявили, что основатель банка «уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы», не является ее сотрудником, «давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья».