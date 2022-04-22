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«Тинькофф банк» проведет ребрендинг и избавится от фамилии основателя

Ведомости

«Тинькофф банк» решил провести ребрендинг в 2022 г. в связи с тем, что компания «давно переросла первоначальный смысл именного бренда», сообщается в Telegram-канале кредитной организации.

В заявлении сказано, что компания «давно готовилась» к отказу от использования старого бренда, но еще более актуальным это решение стало после «последних событий». В банке отметили, что их бизнес «много лет успешно управляется командой российских менеджеров» и «банком владеют десятки тысяч инвесторов в России и за рубежом».

«Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 млн своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд «Тинькофф» для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом», – подчеркнули в компании.

 Также в банке пожелали «удачи и скорейшего выздоровления» его основателю Олегу Тинькову.

24 марта Великобритания ввела персональные санкции в отношении Тинькова – ему запретили въезд в страну, а активы и средства были заблокированы. Представитель «Тинькофф» пояснял, что санкции никак не коснутся TCS Group и банка. Тиньков покинул пост председателя совета директоров в 2020 г., а права владения группой были переданы семейному трасту. 26 марта Великобритания отменила часть санкций, которые предполагали задержание яхт и самолетов Тинькова.

19 апреля Тиньков в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) высказался против проведения спецоперации на Украине. В «Тинькофф» заявили, что основатель банка «уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы», не является ее сотрудником, «давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных