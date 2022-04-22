«Тинькофф банк» проведет ребрендинг и избавится от фамилии основателя

19 апреля Тиньков в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) высказался против проведения спецоперации на Украине. В «Тинькофф» заявили, что основатель банка «уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы», не является ее сотрудником, «давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья».