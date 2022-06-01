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«Победа» перешла на российскую систему бронирования

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Авиакомпания «Победа» перешла на систему бронирования билетов «Ростеха», сообщила пресс-служба госкорпорации. Российская система должна защитить компанию и пассажиров от возможных сбоев при отключении иностранных систем бронирования.

«Авиакомпания "Победа" перешла на автоматизированную информационную систему бронирования «Леонардо». Внедрение организовано при участии холдинга «РТ - Проектные технологии» госкорпорации «Ростех» в партнерстве с «Сирена-Трэвел» и «РТ-Транском». Сервис позволит защитить компанию и пассажиров от возможных инцидентов и сбоев при отключении зарубежных систем бронирования», — сообщили в компании.

В «Ростехе» напомнили, что сервис создан в двух вариантах: для плавного перехода на него и для экстренного перехода за 24 ч, если иностранные платформы прекратят работу. Подготовка к переходу «Победы» на российскую систему началась в феврале этого года после сообщений о риске отключения авиакомпаний от зарубежной системы Navitaire. 

В госкорпорации отметили, что «Леонардо» уже используют более 50 авиакомпаний, которые перевозят более 40 млн пассажиров в год, в том числе Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «Ютэйр», «Алроса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных