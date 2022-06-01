«Победа» перешла на российскую систему бронирования
Авиакомпания «Победа» перешла на систему бронирования билетов «Ростеха», сообщила пресс-служба госкорпорации. Российская система должна защитить компанию и пассажиров от возможных сбоев при отключении иностранных систем бронирования.
«Авиакомпания "Победа" перешла на автоматизированную информационную систему бронирования «Леонардо». Внедрение организовано при участии холдинга «РТ - Проектные технологии» госкорпорации «Ростех» в партнерстве с «Сирена-Трэвел» и «РТ-Транском». Сервис позволит защитить компанию и пассажиров от возможных инцидентов и сбоев при отключении зарубежных систем бронирования», — сообщили в компании.
В «Ростехе» напомнили, что сервис создан в двух вариантах: для плавного перехода на него и для экстренного перехода за 24 ч, если иностранные платформы прекратят работу. Подготовка к переходу «Победы» на российскую систему началась в феврале этого года после сообщений о риске отключения авиакомпаний от зарубежной системы Navitaire.