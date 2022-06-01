«Победа» перешла на российскую систему бронирования

В «Ростехе» напомнили, что сервис создан в двух вариантах: для плавного перехода на него и для экстренного перехода за 24 ч, если иностранные платформы прекратят работу. Подготовка к переходу «Победы» на российскую систему началась в феврале этого года после сообщений о риске отключения авиакомпаний от зарубежной системы Navitaire.