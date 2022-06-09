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Финансы

Промсвязьбанк начал работать в ДНР и ЛНР

Ведомости

Российский Промсвязьбанк 9 июня начал обслуживать жителей и компании Донецкой и Луганской народных республик, сообщила пресс-служба кредитной организации. Ранее банк попал под санкции стран Запада.

«До конца 2022 года банк поэтапно расширит предложение для клиентов, предоставив полный спектр услуг федерального банка как для физических, так и юридических лиц, в том числе — потребительское и ипотечное кредитование, кредитные карты, эквайринг, обслуживание зарплатных проектов и корпоративное кредитование, включая предоставление гарантий и аккредитивов», — рассказали в банке. Также ПСБ будет обеспечивать выплату пенсий и пособий жителям Донбасса.

После начала спецоперации на Украине Промсвязьбанк попал под западные санкции. 17 марта президент России Владимир Путин заявил, что российские банки и компании, попавшие под ограничения, могут «спокойно приходить в Крым и Севастополь». 4 апреля ПСБ начал работать в Крыму, а 5 мая сообщил об открытии первых отделений в Симферополе и Севастополе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных