Промсвязьбанк начал работать в ДНР и ЛНР
Российский Промсвязьбанк 9 июня начал обслуживать жителей и компании Донецкой и Луганской народных республик, сообщила пресс-служба кредитной организации. Ранее банк попал под санкции стран Запада.
«До конца 2022 года банк поэтапно расширит предложение для клиентов, предоставив полный спектр услуг федерального банка как для физических, так и юридических лиц, в том числе — потребительское и ипотечное кредитование, кредитные карты, эквайринг, обслуживание зарплатных проектов и корпоративное кредитование, включая предоставление гарантий и аккредитивов», — рассказали в банке. Также ПСБ будет обеспечивать выплату пенсий и пособий жителям Донбасса.
После начала спецоперации на Украине Промсвязьбанк попал под западные санкции. 17 марта президент России Владимир Путин заявил, что российские банки и компании, попавшие под ограничения, могут «спокойно приходить в Крым и Севастополь». 4 апреля ПСБ начал работать в Крыму, а 5 мая сообщил об открытии первых отделений в Симферополе и Севастополе.