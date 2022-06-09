Промсвязьбанк начал работать в ДНР и ЛНР

«До конца 2022 года банк поэтапно расширит предложение для клиентов, предоставив полный спектр услуг федерального банка как для физических, так и юридических лиц, в том числе — потребительское и ипотечное кредитование, кредитные карты, эквайринг, обслуживание зарплатных проектов и корпоративное кредитование, включая предоставление гарантий и аккредитивов», — рассказали в банке. Также ПСБ будет обеспечивать выплату пенсий и пособий жителям Донбасса.