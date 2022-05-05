Промсвязьбанк открыл отделения в Севастополе и Симферополе
Промсвязьбанк открыл первые отделения в Крыму — в Симферополе и в Севастополе, сообщила пресс-служба банка со ссылкой на его главу Петра Фрадкова.
«Мы уже предоставляем банковское обслуживание жителям и бизнесу полуострова, а также открыли два офиса — в Севастополе и Симферополе», — заявил Фрадков. По его словам, банк продолжит «развивать присутствие» в республике.
17 марта президент России Владимир Путин заявил, что российские банки и компании, которые попали под западные санкции, могут «спокойно приходить в Крым и Севастополь».