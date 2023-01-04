Мантуров совершил полет на российском самолете МС-21

Ранее Росавиация одобрила установку корпорацией «Иркут» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») на МС-21 отечественного двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства. В ведомстве подчеркнули, что в этом году было проведено более 160 успешных летных испытаний МС-21 с силовой установкой ПД-14, двигатель показал результаты, не уступающие иностранным аналогам. 30 декабря Мантуров сообщил, что серийное производство МС-21 с российскими двигателями начнется в 2025 году.