Мантуров совершил полет на российском самолете МС-21
Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров прилетел в Ульяновск на российском среднемагистральном самолете МС-21, сообщила пресс-служба правительства.
«В Ульяновск Денис Мантуров прилетел в сопровождении генерального директора ПАО «ОАК» Юрия Слюсаря и генерального директора авиакомпании «Россия» Яна Бурга на новейшем самолёте МС-21 в ливрее авиакомпании», – говорится в сообщении.
В Ульяновске Мантуров посетил ФАУ «Центральный аэрогидродинамический институт», где ознакомился с ходом ресурсных испытаний самолётов МС-21 и SSJ-NEW, а также производственную площадку ПАО «Ил» – «Авиастар».
Ранее Росавиация одобрила установку корпорацией «Иркут» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») на МС-21 отечественного двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства. В ведомстве подчеркнули, что в этом году было проведено более 160 успешных летных испытаний МС-21 с силовой установкой ПД-14, двигатель показал результаты, не уступающие иностранным аналогам. 30 декабря Мантуров сообщил, что серийное производство МС-21 с российскими двигателями начнется в 2025 году.
17 октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит 15 млрд руб. на оборудование для авиазаводов, в том числе выпускающих отечественный пассажирский самолет МС-21. Тогда Мишустин отметил, что второй опытный образец самолета МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил длительный перелет – более пяти часов.
В сентябре на проект самолета МС-21 выделили дополнительные 15 млрд руб. На поддержку проекта МС-21 бюджетные деньги выделяются не впервые. В январе 2019 г. правительство направило 10,5 млрд руб. на создание, производство и обслуживание этих самолетов. Деньги должны были поступать в течение трех лет: в 2019 г. – 1,58 млрд руб., в 2020 и 2021 гг. – 4,11 млрд и 4,81 млрд руб. соответственно.