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Бизнес

Стоимость нефти Brent поднялась выше $84 впервые с конца апреля

Ведомости

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре поднялась до $84 за баррель впервые с 19 апреля 2023 г., следует из данных Лондонской биржи ICE.

По состоянию на 15:44 мск цена Brent выросла до $84,04. К 16:05 мск стоимость сентябрьского фьючерса замедлила рост до $83,87 (+1,14%).

В то же время выше $80 за баррель выросла и цена американской нефти марки WTI. К 15:45 мск стоимость фьючерса с поставкой в сентябре составляла $80,162. К 15:56 мск рост замедлился до $79,88 (+1,4%).

Ранее по теме: Goldman Sachs спрогнозировал рекордный спрос на нефть к концу года

Ранее аналитики Goldman Sachs спрогнозировали рекордный спрос на нефтяном рынке во втором полугодии 2023 г., что приведет к росту цен на нефть марки Brent до $86 за баррель.

4 июня по итогам встречи министров стран ОПЕК+ была достигнута договоренность сократить квоту на добычу нефти от текущего уровня на 1,6 млн барр./сутки (до 40,46 млн барр./сутки) с января 2024 г. Добыча нефти в России сократится на 650 000 барр./сутки, Нигерии – на 362 000 барр./сутки, Анголы – на 175 000 барр./сутки и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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