Стоимость нефти Brent поднялась выше $84 впервые с конца апреля
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре поднялась до $84 за баррель впервые с 19 апреля 2023 г., следует из данных Лондонской биржи ICE.
По состоянию на 15:44 мск цена Brent выросла до $84,04. К 16:05 мск стоимость сентябрьского фьючерса замедлила рост до $83,87 (+1,14%).
В то же время выше $80 за баррель выросла и цена американской нефти марки WTI. К 15:45 мск стоимость фьючерса с поставкой в сентябре составляла $80,162. К 15:56 мск рост замедлился до $79,88 (+1,4%).
Ранее аналитики Goldman Sachs спрогнозировали рекордный спрос на нефтяном рынке во втором полугодии 2023 г., что приведет к росту цен на нефть марки Brent до $86 за баррель.
4 июня по итогам встречи министров стран ОПЕК+ была достигнута договоренность сократить квоту на добычу нефти от текущего уровня на 1,6 млн барр./сутки (до 40,46 млн барр./сутки) с января 2024 г. Добыча нефти в России сократится на 650 000 барр./сутки, Нигерии – на 362 000 барр./сутки, Анголы – на 175 000 барр./сутки и др.