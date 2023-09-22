Совкомбанк завершил выделение заблокированных активов в отдельное юрлицо

В Совкомбанке подчеркнули, что организация никак не связана с банком и не находится под санкциями. В кредитной организации рассчитывают, что это позволит упростить работу с кредиторами по урегулированию обязательств. В АНО газете сообщили, что полученные в рамках работы с кредиторами средства планируют «направить на повышение социальной интеграции людей с разными видами инвалидности».