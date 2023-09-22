Совкомбанк завершил выделение заблокированных активов в отдельное юрлицо
Совкомбанк завершил выделение заблокированных активов и обязательств в отдельное юридическое лицо, со ссылкой на пресс-службу банка пишет «Коммерсантъ».
Средства и обязательства перешли на баланс ООО «Содействие международным расчетам», учредителем которого является АНО содействия социальной интеграции инвалидов «Пространство равных возможностей» (проект Everland). Процесс был завершен 15 сентября. Внеочередное собрание акционеров банка одобрило реорганизацию в сентябре 2022 г.
В Совкомбанке подчеркнули, что организация никак не связана с банком и не находится под санкциями. В кредитной организации рассчитывают, что это позволит упростить работу с кредиторами по урегулированию обязательств. В АНО газете сообщили, что полученные в рамках работы с кредиторами средства планируют «направить на повышение социальной интеграции людей с разными видами инвалидности».
Объем выделенных активов в Совкомбанке не сообщили, но отметили, что банк выполнил требование 292-ФЗ в той части, которая предполагает, что стоимость передаваемого имущества должна быть равна стоимости передаваемых обязательств. Источник газеты предположил, что у банка могла быть диспропорция и объем заблокированных активов превышал пассивы, поэтому организация могла вывести только тот объем, на которые хватает пассивов.
Летом 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет попавшим под санкции банкам проводить реорганизацию с целью выделения нового юрлица, куда перейдут замороженные активы. Через новую структуру также предполагается проводить расчеты с иностранными клиентами. Такое право у банков есть до конца 2024 г.