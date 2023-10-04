Mondi досрочно завершила продажу последнего завода в Сыктывкаре
Австрийский производитель упаковочной бумаги Mondi досрочно закрыл часть сделки по продаже целлюлозно-бумажного комбината в Сыктывкаре, своего последнего актива в РФ. В результате группа завершила уход с российского рынка, сообщается на ее сайте.
«Mondi рада подтвердить, что закрытие сделки было ускорено и продажа в настоящее время завершена. Таким образом, Mondi завершила свой уход из России», – говорится в сообщении.
О продаже предприятия Mondi объявила в середине сентября, покупателем выступила ООО «Сезар Инвест», сумма сделки составила 80 млрд руб. В группе отметили сегодня, что получили 57 млрд руб. на свой счет в лондонском банке и располагают аккредитивом на остальные 23 млрд руб., которые будут выплачены двумя равными платежами в ноябре и декабре 2023 г.
Mondi в августе 2022 г. сообщила о продаже своего завода в Сыктывкаре инвестиционной компании Augment Investments Limited за 95 млрд руб. В декабре того же года стало известно, что российские власти не согласовали продажу завода. В июне Mondi заявила о выходе из сделки из-за «отсутствия прогресса в получении необходимых разрешений».
В начале июля Mondi завершила сделку по продаже группе «Готэк» трех российских предприятий за 1,6 млрд руб. В результате сделки «Готэк» получит завод по производству упаковки из гофрокартона в Липецкой области и два завода по производству гибкой упаковки в Ярославской и Свердловской областях. Mondi получила чистую выручку в размере 30,4 млн евро от этой продажи на свой счет в австрийском банке.
О своем желании продать российский бизнес в Mondi сообщили 4 мая. В компании отметили, что российские предприятия Mondi справились с ограничениями в цепочке поставок, однако ситуация все еще нестабильна, поэтому в будущем возможны перебои в производстве бумаги и целлюлозы. По оценке Mondi, убытки компании в результате ухода с рынка составят 70-80 млн евро. О договоренностях с «Готэк» по продаже трех предприятиях стало известно в декабре 2022 г.