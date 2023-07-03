«Готэк» завершил сделку по покупке трех предприятий Mondi за 1,6 млрд рублей
Австрийский производитель Mondi завершил сделку по продаже группе «Готэк» трех российских предприятий за 1,6 млрд руб. Информацию об этом подтвердили в обеих компаниях.
«Gotek Group получила все необходимые разрешения. Продажа в настоящее время завершена. Mondi получила чистую выручку в размере 30,4 млн евро от этой продажи на свой счет в австрийском банке», – говорится в сообщении Mondi. В компании уточнили, что чистая выручка от продажи активов будет распределена между акционерами после того, как производитель окончательно покинет Россию.
В «Готэк» также подтвердили завершение сделки, на которую было получено согласие ФАС и правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. В результате сделки «Готэк» получит завод по производству упаковки из гофрокартона в Липецкой области и два завода по производству гибкой упаковки в Ярославской и Свердловской областях.
5 июня в Mondi заявили, что выходят из соглашения о продаже своего основного российского предприятия в Сыктывкаре с инвестиционной компанией Augment Investments Limited акционера «Фармстандарта» Виктора Харитонина. Это решение объяснили «отсутствием прогресса в получении необходимых разрешений для завершения сделки». При этом в компании подчеркнули, что правление по-прежнему намерено продать актив и продолжает оценивать все альтернативные варианты.
О своем желании продать российский бизнес в Mondi сообщили 4 мая. В компании отметили, что российские предприятия Mondi справились с ограничениями в цепочке поставок, однако ситуация все еще нестабильна, поэтому в будущем возможны перебои в производстве бумаги и целлюлозы. По оценке Mondi, убытки компании в результате ухода с рынка составят 70-80 млн евро. О договоренностях с «Готэк» о продаже трех предприятиях стало известно в декабре 2022 г.