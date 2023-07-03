«Готэк» завершил сделку по покупке трех предприятий Mondi за 1,6 млрд рублей

О своем желании продать российский бизнес в Mondi сообщили 4 мая. В компании отметили, что российские предприятия Mondi справились с ограничениями в цепочке поставок, однако ситуация все еще нестабильна, поэтому в будущем возможны перебои в производстве бумаги и целлюлозы. По оценке Mondi, убытки компании в результате ухода с рынка составят 70-80 млн евро. О договоренностях с «Готэк» о продаже трех предприятиях стало известно в декабре 2022 г.