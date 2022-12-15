Производитель упаковки Mondi продаст бизнес в России за 1,6 млрд рублей
Производитель упаковочной продукции Mondi принял решение продать бизнес в России местной компании «Готэк» за 1,6 млрд руб., соглашение было заключено, сообщили в пресс-службе компании.
«Mondi plc подтверждает, что она заключила соглашение о продаже трех российских предприятий по переработке упаковки компании Gotek Group за 1,6 млрд руб.», — сказано в сообщении.
Уточняется, что бизнес в России включает в себя завод по производству гофрокартона и два завода по производству потребительских гибких материалов для внутреннего российского рынка.
По оценке Mondi, убытки компании в результате ухода с рынка составят 70-80 млн евро по текущему курсу. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2023 г. Однако точную дату не назвали в связи с необходимыми согласованиями. Сделка должна получить одобрение со стороны подкомиссии правительства России по контролю за иностранными инвестициями и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
В пресс-службе подчеркнули, что эта сделка никак не связана с продажей завода Mondi в Сыктывкаре. Об этой сделке в компании сообщили 12 августа. Уточнялось, что покупателем подразделения станет инвестиционная компания Augment Investments Limited акционера «Фармстандарта» Виктора Харитонина, стоимость сделки составит 95 млрд руб. Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2022 г.
О своем желании продать российский бизнес в Mondi сообщили 4 мая. В компании отметили, что российские предприятия Mondi справились с ограничениями в цепочке поставок, однако ситуация все еще нестабильна, поэтому в будущем возможны перебои в производстве бумаги и целлюлозы.
Согласно информации на сайте Mondi, группа владеет в России четырьмя заводами – в Сыктывкаре, Переславле-Залесском, Свердловской и Липецкой областях. Последние три будут переданы компании «Готэк», сообщили в пресс-службе предприятия. Также в России работает несколько дилеров продукции.
Производитель гофрированной упаковки «Готэк» является одним из крупнейших представителей отрасли в России. На сайте компании уточняется, что у нее есть пять заводов в Тульской, Курской и Ленинградской областях. Штат сотрудников насчитывает 2200 человек. Ожидается, что объем выручки по итогам 2022 г. превысит 20 млрд руб., следует из информации на сайте.