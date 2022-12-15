Производитель упаковки Mondi продаст бизнес в России за 1,6 млрд рублей

По оценке Mondi, убытки компании в результате ухода с рынка составят 70-80 млн евро по текущему курсу. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2023 г. Однако точную дату не назвали в связи с необходимыми согласованиями. Сделка должна получить одобрение со стороны подкомиссии правительства России по контролю за иностранными инвестициями и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).