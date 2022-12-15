Газета
Бизнес

Производитель упаковки Mondi продаст бизнес в России за 1,6 млрд рублей

Ведомости

Производитель упаковочной продукции Mondi принял решение продать бизнес в России местной компании «Готэк» за 1,6 млрд руб., соглашение было заключено, сообщили в пресс-службе компании.

«Mondi plc подтверждает, что она заключила соглашение о продаже трех российских предприятий по переработке упаковки компании Gotek Group за 1,6 млрд руб.», — сказано в сообщении. 

Уточняется, что бизнес в России включает в себя завод по производству гофрокартона и два завода по производству потребительских гибких материалов для внутреннего российского рынка.

По оценке Mondi, убытки компании в результате ухода с рынка составят 70-80 млн евро по текущему курсу. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2023 г. Однако точную дату не назвали в связи с необходимыми согласованиями. Сделка должна получить одобрение со стороны подкомиссии правительства России по контролю за иностранными инвестициями и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В пресс-службе подчеркнули, что эта сделка никак не связана с продажей завода Mondi в Сыктывкаре. Об этой сделке в компании сообщили 12 августа. Уточнялось, что покупателем подразделения станет инвестиционная компания Augment Investments Limited акционера «Фармстандарта» Виктора Харитонина, стоимость сделки составит 95 млрд руб. Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2022 г.

Ранее по теме: Tetra Pak оставила менеджерам активы и задачи

О своем желании продать российский бизнес в Mondi сообщили 4 мая. В компании отметили, что российские предприятия Mondi справились с ограничениями в цепочке поставок, однако ситуация все еще нестабильна, поэтому в будущем возможны перебои в производстве бумаги и целлюлозы.

Согласно информации на сайте Mondi, группа владеет в России четырьмя заводами – в Сыктывкаре, Переславле-Залесском, Свердловской и Липецкой областях. Последние три будут переданы компании «Готэк», сообщили в пресс-службе предприятия. Также в России работает несколько дилеров продукции.

Производитель гофрированной упаковки «Готэк» является одним из крупнейших представителей отрасли в России. На сайте компании уточняется, что у нее есть пять заводов в Тульской, Курской и Ленинградской областях. Штат сотрудников насчитывает 2200 человек. Ожидается, что объем выручки по итогам 2022 г. превысит 20 млрд руб., следует из информации на сайте.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных