Производитель бумаги Mondi объявил о намерении продать бизнес в России
Совет директоров группы Mondi решил продать российские активы, однако пока неизвестно, когда такая сделка может быть заключена, говорится в заявлении компании. По состоянию на 31 декабря прошлого года стоимость активов Mondi в России составляла 687 млн евро.
«Совет директоров принял решение о продаже российских активов группы. Процесс отчуждения этих значительных активов является сложным в оперативном и структурном отношении и осуществляется в меняющейся политической и нормативно-правовой среде. Соответственно, не может быть никакой уверенности в том, когда транзакция будет совершена», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что российские предприятия Mondi справились с ограничениями в цепочке поставок, однако ситуация все еще нестабильна, поэтому в будущем возможны перебои в производстве бумаги и целлюлозы.
На сайте Mondi говорится, что группа владеет в России четырьмя заводами в Сыктывкаре, Переславле-Залесском, Свердловской и Липецкой областях. Также в России работает несколько дилеров продукции.
С конца февраля многие западные компании объявили об уходе или приостановке деятельности в России. Это сделали в том числе крупные поставщики мелованной бумаги — Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper.