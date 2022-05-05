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Бизнес

Производитель бумаги Mondi объявил о намерении продать бизнес в России

Ведомости

Совет директоров группы Mondi решил продать российские активы, однако пока неизвестно, когда такая сделка может быть заключена, говорится в заявлении компании. По состоянию на 31 декабря прошлого года стоимость активов Mondi в России составляла 687 млн евро.

«Совет директоров принял решение о продаже российских активов группы. Процесс отчуждения этих значительных активов является сложным в оперативном и структурном отношении и осуществляется в меняющейся политической и нормативно-правовой среде. Соответственно, не может быть никакой уверенности в том, когда транзакция будет совершена», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что российские предприятия Mondi справились с ограничениями в цепочке поставок, однако ситуация все еще нестабильна, поэтому в будущем возможны перебои в производстве бумаги и целлюлозы.

На сайте Mondi говорится, что группа владеет в России четырьмя заводами в Сыктывкаре, Переславле-Залесском, Свердловской и Липецкой областях. Также в России работает несколько дилеров продукции.

С конца февраля многие западные компании объявили об уходе или приостановке деятельности в России. Это сделали в том числе крупные поставщики мелованной бумаги — Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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