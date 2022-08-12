Mondi продаст свой сыктывкарский завод структуре Харитонина за 95 млрд рублей
Группа Mondi сообщила о продаже своего подразделения «Монди Сыктывкар» инвестиционной компании Augment Investments Limited акционера «Фармстандарта» Виктора Харитонина за 95 млрд руб. или 1,5 млрд евро по текущему курсу. Об этом сообщается на сайте Mondi.
Продажа состоится при получении одобрения подкомиссии правительства России по контролю за иностранными инвестициями, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и акционеров группы. Вместе с «Монди Сыктывкар» продаже подлежат два аффилированных с ним юрлица.
Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2022 г., точную дату в Mondi назвать затруднились в связи с необходимыми согласованиями.
Сыктывкарский завод Mondi производит целлюлозу, упаковочную и немелованную бумагу, и является крупнейшим поставщиком немелованной бумаги и тарного картона на внутреннем рынке России. На предприятии работает около 4500 человек. Выручка «Монди Сыктывкар» по итогам 2021 г. составила 821 млн евро. По данным на 30 июня 2022 г. стоимость бизнеса составляла 1,59 млрд евро, уточнили в компании.
О своем желании продать российский бизнес в Mondi сообщили 5 мая. «Совет директоров принял решение о продаже российских активов группы. Процесс отчуждения этих значительных активов является сложным в оперативном и структурном отношении и осуществляется в меняющейся политической и нормативно-правовой среде. Соответственно, не может быть никакой уверенности в том, когда транзакция будет совершена», — говорилось в сообщении.
В компании отметили, что российские предприятия Mondi справились с ограничениями в цепочке поставок, но ситуация все еще нестабильна, поэтому в будущем возможны перебои в производстве бумаги и целлюлозы.
На сайте Mondi говорится, что группа владеет в России четырьмя заводами в Сыктывкаре, Переславле-Залесском, Свердловской и Липецкой областях. Также в России работает несколько дилеров продукции.