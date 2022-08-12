Mondi продаст свой сыктывкарский завод структуре Харитонина за 95 млрд рублей

О своем желании продать российский бизнес в Mondi сообщили 5 мая. «Совет директоров принял решение о продаже российских активов группы. Процесс отчуждения этих значительных активов является сложным в оперативном и структурном отношении и осуществляется в меняющейся политической и нормативно-правовой среде. Соответственно, не может быть никакой уверенности в том, когда транзакция будет совершена», — говорилось в сообщении.