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Чистая прибыль «Русагро» по МСФО в I квартале снизилась на 68%

Ведомости

Чистая прибыль «Русагро» по МСФО в I квартале 2024 г. снизилась на 68% до 1,74 млрд руб., следует из отчета компании.

«В I квартале 2024 г. выручка "Русагро" значительно выросла в основном вслед за ростом объемов производства масла наливом и шрота в масложировом бизнесе, а также по причине консолидации результатов группы "НМЖК", начиная со второй половины 2023 г.», – прокомментировал результаты генеральный директор компании Тимур Липатов.

Скорректированная EBITDA «Русагро» выросла на 2% до 7,3 млрд руб., а рентабельность по EBITDA составила 11% против 15% годом ранее.

В январе «Русагро» сообщила о рекордной выручке в 2023 г. Выручка в этот период выросла на 20% по сравнению с 2022 г. и составила рекордные для компании 310,2 млрд руб. В «Русагро» отмечали, что рост выручки связан с существенным увеличением объемов реализации в сельскохозяйственном и сахарном сегментах и консолидации результатов группы «НМЖК» за второе полугодие 2023 г.

Выручка компании выросла за январь – март на 44% до 68,3 млрд руб. Чистый долг компании на 31 марта 2024 г. составил 62,7 млрд руб.

В апреле акционеры «Русагро» утвердили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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