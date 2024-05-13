Чистая прибыль «Русагро» по МСФО в I квартале снизилась на 68%

В январе «Русагро» сообщила о рекордной выручке в 2023 г. Выручка в этот период выросла на 20% по сравнению с 2022 г. и составила рекордные для компании 310,2 млрд руб. В «Русагро» отмечали, что рост выручки связан с существенным увеличением объемов реализации в сельскохозяйственном и сахарном сегментах и консолидации результатов группы «НМЖК» за второе полугодие 2023 г.