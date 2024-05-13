Чистая прибыль «Русагро» по МСФО в I квартале снизилась на 68%
«В I квартале 2024 г. выручка "Русагро" значительно выросла в основном вслед за ростом объемов производства масла наливом и шрота в масложировом бизнесе, а также по причине консолидации результатов группы "НМЖК", начиная со второй половины 2023 г.», – прокомментировал результаты генеральный директор компании Тимур Липатов.
Скорректированная EBITDA «Русагро» выросла на 2% до 7,3 млрд руб., а рентабельность по EBITDA составила 11% против 15% годом ранее.
В январе «Русагро» сообщила о рекордной выручке в 2023 г. Выручка в этот период выросла на 20% по сравнению с 2022 г. и составила рекордные для компании 310,2 млрд руб. В «Русагро» отмечали, что рост выручки связан с существенным увеличением объемов реализации в сельскохозяйственном и сахарном сегментах и консолидации результатов группы «НМЖК» за второе полугодие 2023 г.
Выручка компании выросла за январь – март на 44% до 68,3 млрд руб. Чистый долг компании на 31 марта 2024 г. составил 62,7 млрд руб.